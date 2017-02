Vreemd ongeluk 'door sneeuw' bij A10

Video 'Snapje?' van NTR uitgeroepen tot beste kinderlied

11 februari De Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied is vandaag uitgereikt aan het zogenoemde 'Snapje? Optellen van breuken' van de NTR. Doel van de prijs is het stimuleren van het kwalitatieve kinderlied. Snapje? is een NTR-serie van videoclips van twee minuten met ezelsbruggetjes waarmee kinderen een basisprincipe of basisregel aangeleerd of uitgelegd krijgen.