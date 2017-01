Vrienden uit Borne maken speciale fiets voor zoontje (3) met groeibeperking

Het zoontje van Beld kampt zelf met een groeibeperking. Ondanks dat Milan al drie jaar is, is hij niet groter dan 65 centimeter. Tijdens de zoektocht naar een fiets voor zijn zoontje kwam hij erachter dat er heel weinig fietsen voor deze kinderen gemaakt worden, en als ze al gemaakt worden zijn ze vaak heel duur. ,,En eerlijk gezegd vond ik dat ik het zelf wel beter kon”, legt Beld uit. Hij maakte eerder al zelf een looprekje voor Milan.

Threely

Goede vriend – en tevens fietsenmaker – Ronald Smoes werd ingeschakeld om te helpen met de speciale fiets die ze de Threely hebben genoemd. De twee staken vervolgens alle vrije uren in het bouwen van de fiets. De onderdelen konden ze tegen de kostprijs inkopen via de werkgever van Smoes. Ze kregen toegang tot machines om de onderdelen te bewerken via het bedrijf waar Beld zelf werkt. Ze hebben behalve het stuur, de wielen en banden alles aan de speciale fiets zelf gemaakt.

Na anderhalve maand was het prototype af en kon Milan voor het eerst fietsen. Beld: ,,Hij was helemaal door het dolle heen en sprong direct op de fiets. Elke dag als hij de fiets ziet gaat hij er weer even opzitten.” Net als elke peuter kost het Milan nog wel moeite om de trappers op de juiste manier te gebruiken, ,,Maar hij krijgt in ieder geval de mogelijkheid om te leren fietsen.”

Andere kinderen

Nu Milan blij is met zijn fiets vinden de mannen het belangrijk dat ze ook andere kinderen met een groeibeperking gelukkig kunnen maken met een zelfde soort fiets. Naast het prototype voor Milan hebben ze nog twee fietsen gemaakt, die staan bij Brama in de winkel. Ze hebben geen idee of er animo is voor de fiets, daar hopen ze snel achter te komen. ,,Al krijgen we al ontzettend veel reacties uit binnen- en buitenland op de fiets via Facebook”, vertelt Smoes.