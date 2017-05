Vrijheid is geen vrijbrief voor intimidatie, stalking of schofferingen

ColumnÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

Vandaag vieren we onze vrijheid. Het afgelopen jaar heb ik, mede door de plek in deze krant, gemerkt dat het helemaal niet vanzelfsprekend is om zomaar alles te schrijven wat je wilt.

Zelfs als je een mening of observatie met feiten kunt onderbouwen, zijn er altijd mensen te vinden die ertegen ageren. En dan heb ik het niet over een keurig repliek, in fatsoenlijke en doorgeredeneerde taal, maar vooral over digitale laster en scheldkanonnades – een onderwerp dat me mateloos interesseert, daarom schrijf ik er wel vaker over.

Uit een onderzoek van voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer en criminoloog Marjolein Odekerken bleek dat steeds meer Nederlandse journalisten worden bedreigd. Ruim 60 procent van de beroepsgroep geeft aan weleens geïntimideerd te zijn, dat gebeurt in allerlei vormen. Het aantal is in tien jaar enorm gestegen.

Het gaat tegenwoordig zelfs zover dat sommige collega-columnisten bepaalde onderwerpen vermijden, simpelweg omdat ze geen zin hebben om het mikpunt van een virtuele hetze te worden. Dan hebben we het dus over zelfcensuur, puur om geen schade op te lopen.

Quote Als het vandaag over vrijheid gaat, dan vieren we niet alleen die van onszelf, maar ook die van een ander Het is een trend die steeds vaker terugkeert. Mondige vrouwen kunnen rekenen op seksistische aanvallen. Tegen mensen met een kleur wordt gezegd dat ze maar beter kunnen oprotten. En wie weleens een kritische noot over het Turkse regime kraakt, zoals ik, wordt door notoire querulanten aangegeven bij een consulaat of ambassade.



Er zullen lezers zijn die deze tegenreacties ook scharen onder vrijheid: je moet alles tegen elkaar kunnen zeggen, mits er geen wetten worden overtreden. Zij hebben een punt. Tegelijkertijd mogen we ons afvragen of de heersende ontwikkeling tot iets goeds zal leiden.



Vrijheid vraagt ook de nodige mate van verantwoordelijkheid. Want wie in een maatschappij wil leven waarin iedereen zich vrij voelt, moet niet stelselmatig anderen het werk onmogelijk maken, bijvoorbeeld door middel van intimidatie, stalking of schofferingen.