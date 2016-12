Vrijspraak en lichtere straffen in Valkenburgse zedenzaak

Het hof sprak vier verdachten vrij, omdat het vindt dat het niet voldoende bewezen is dat ze seks met de zestienjarige Kimberley hebben gehad.



De rechter legde tevens in 22 van de 27 zaken een celstraf van één dag en taakstraffen van 90 tot 270 uur op. Dat wijkt heel erg af van de celstraffen die in eerste aanleg werden uitgedeeld. Zo moest een van de verdachten toen vijf maanden waarvan drie voorwaardelijk de cel in. Slechts een van de verdachten kreeg een lange celstraf opgelegd. Het hof legde hem een celstraf van 180 dagen op, waarvan 178 voorwaardelijk.



Het Hof achtte alle verdachten wel schuldig aan het betalen voor en hebben van seksuele relaties met een minderjarige, omdat zij hadden kunnen weten dat de zestienjarige Kimberley het tegen haar wil deed.



Hoger beroep

Het OM was in hoger beroep gegaan omdat het langere celstraffen voor de verdachten wilde en eiste begin december in hoger beroep straffen die varieerden van acht tot twaalf maanden celstraf onvoorwaardelijk, plus werkstraffen van 120 uur.



De officier van justitie was het er niet mee eens dat in een groot deel van de gevallen in eerste instantie slechts een taakstraf was opgelegd. ,,Het opzoeken van seks buiten de legale prostitutie, op schimmige websites en op achterafplaatsen op achterbanken in auto's is een welbewuste keuze", aldus de officier van justitie toentertijd.



Uitbuiting

In de Valkenburgse zedenzaak stonden 27 mannen terecht over de uitbuiting van en het ontucht plegen met het 16-jarige meisje Kimberley. Hun leeftijd varieert van 23 tot 57 jaar.



Het Heerlense meisje werd in 2014 gedwongen klanten te ontvangen in een hotelkamer in Valkenburg. De mannen stellen dat ze niet wisten dat het meisje minderjarig was. Ook zeiden enkelen dat ze niet merkten dat het meisje niet uit vrije wil seks had.



Armin A.

Het meisje verklaarde dat ze, onder invloed en dwang van Armin A., gemiddeld tenminste vier à vijf klanten per dag had in de periode van 29 september tot en met 14 oktober 2014. Armin A. kreeg eerder twee jaar cel vanwege mensenhandel. Zijn straf is inmiddels definitief.