Vroege treinreizigers gedupeerd door nieuwe regeling NS

Het gaat om de groep abonnementhouders die tijdens het overgangsmoment van spits (voor 09.00 uur) naar dal (ná 09.00 uur) in de trein zit. In de oude situatie betaalden zij op het eerste deel van hun route de volle mep. Wanneer zij moesten overstappen naar een andere trein en het inmiddels ná 09.00 uur was, checkten zij opnieuw in en kregen veertig procent korting of reisden gratis verder. Deze strop kost hen elke maand tientallen euro's extra.



De NS heeft de regels afgelopen week gewijzigd. Voortaan is de begintijd, ofwel de eerste check-in, bepalend voor het tarief van de hele reis. Wil je toch tussentijds van de korting profiteren, dan moet je de reis 35 minuten onderbreken. ,,Heel krom," reageert een woordvoerder van reizigersorganisatie Rover, die klachten ontving over de wijziging. ,,Je moet er bijna voor gestudeerd hebben om de ov-chipkaart te begrijpen."



Hoofdprijs

De NS bezweert dat de nieuwe regel juist 20 duizend andere gedupeerden heeft geholpen. Wie namelijk 's middags in de daluren (09.00-16:00 uur) reisde met een kortingskaart, kon in de tegenovergestelde situatie belanden: op sommige stations als Hilversum of Sloterdijk moeten reizigers namelijk tijdens hun overstap door een toegangspoortje, waarna ze opeens de hoofdprijs betaalden.



,,Het tarief ging halverwege de reis van dal naar spits, terwijl de reizigers dat niet door hadden. Daar hebben we nu een oplossing voor gevonden," licht een NS-woordvoerder toe.



De reizigersorganisatie is hier niet onverdeeld gelukkig mee. ,,De ene groep is nu geholpen. Dat is fijn, maar er is ook een nieuw probleem gecreëerd," stelt de woordvoerder. Hoeveel vroege vogels gedupeerd zijn, is onbekend. De NS wil dit aantal niet prijsgeven.



De klagers kunnen volgens de vervoerder het beste een tweede vervoersbewijs kopen. ,,Dan kunnen zij in het eerste deel van hun reis met het ene vervoersbewijs reizen en het tweede deel met hun kortingskaart." Dat is toch veel te omslachtig? De NS vindt van niet: ,,Deze groep was al gewend om creatief gebruik te maken van de regels. Of: reis niet in de spits."