Vrouw in Vlaardingen steekt man neer; verdachte vlucht

Het slachtoffer is een 31-jarige Vlaardinger die met steekwoorden aan arm en been zaterdagavond op straat is aangetroffen.

De steekpartij was het resultaat van een ruzie 'in de relationele sfeer ', meldt de politie. De steekpartij vond even daarvoor plaats in een woning aan de Sonoystraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte vrouw kon de politie daarna niet meteen vinden.