Vrouw vindt blauwe sliert in rijstwafel Albert Heijn

Post en haar collega Ginny Ramkisoen laten de verpakkingen rijstwafels altijd door de Albert Heijn bezorgen op kantoor in Amsterdam. ,,We gaan altijd voor de verpakking dikke rijstwafels, die vinden we het lekkerst", zegt Ramkisoen. ,,Dus we maakten de verpakking open en legden zonder erbij na te denken de kaas op de eerste rijstwafel."



Post had niets door tot ze een hap nam. ,,Tijdens het eten had ik hem ondersteboven vast, daardoor zag ik dat er vreemde blauwe stukjes zaten in de wafel. Ik heb hem toen uit elkaar gehaald en zag dat het om kleine stukjes plastic ging."



Gezond product

Ramkisoen sprak de supermarktketen Albert Heijn hierover aan op Twitter, maar heeft tot nu toe nog geen reactie gehad. Woordvoerder Anoesjka Aspeslagh van Albert Heijn laat aan AD.nl weten dat dit de eerste klacht is die zij hierover ontvangen. ,,Wij vragen in dit soort gevallen aan de klant of ze het product willen opsturen. Het gaat om een product van een Albert Heijn huismerk, dus wij zijn de hoofdverantwoordelijke."



,,Daarna vragen wij bij de leverancier of het mogelijk is dat dit in meerdere gevallen kan voorkomen. Maar we moeten nog uitzoeken wie de rijstwafels geproduceerd heeft. Het is nog te vroeg om te zeggen om hoeveel verpakkingen het gaat. Wel is duidelijk dat dit niet thuishoort in een gezond product als deze."