Vruchtbaarheidslab UMC nog maanden op halve kracht

De aanhoudende beperkte openstelling van het UMC-lab treft ook stellen in de vier ziekenhuizen die voor ivf- en ICSI-behandelingen afhankelijk zijn van het UMC. In het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate staan er al 38 mensen in de wacht. Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein zit in hetzelfde schuitje en moet wekelijks zo'n vijf stellen om geduld vragen. Het Amersfoortse Meander Medisch Centrum heeft al ruim twintig stellen in de wacht moeten zetten. ,,Van de vier stellen die wij wekelijks doorsturen voor ivf of ICSI, kunnen nu maar twee stellen terecht", aldus een zegsman. Het Diakonessenhuis in Utrecht kan het aantal wachtenden niet melden.



Om bij toekomstige incidenten minder afhankelijk te zijn van één lab, overweegt het St. Antonius in Nieuwegein samen te werken met meerdere van de dertien ziekenhuizen in Nederland die een ivf-lab hebben. ,,Nu kunnen onze patiënten alleen in Utrecht terecht, omdat je in principe maar met één lab zaken mag doen. Maar in de toekomst is het wellicht beter de risico's te spreiden."