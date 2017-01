Vughtse vrienden nog steeds bezig met wereldrecord ganzenborden

Alle vier moeten ze de eindstreep halen, anders gaat er een streep door de poging. Ze kennen elkaar via de scouting, het clubhuis in Vught is dan ook de plaats van handeling. Vrienden en familie lopen de deur plat om ze te steunen. Best gezellig, maar de ganzenborders doen het zonder alcohol of andere verdovende middelen. ,,Dan is het echt niet vol te houden", zegt Max, die er na vierenhalf uur nog best plezier in heeft. ,,Ik had verwacht dat het nóg geestdodender zou zijn. Het valt niet tegen."