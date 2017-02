Vuurwapen en munitie gevonden in cel van tot 15 jaar veroordeelde overvaller

Bij een 28-jarige gedetineerde is vorige week in zijn cel in de gevangenis Ter Peel (gemeente Horst aan de Maas) een vuurwapen en munitie aangetroffen. De Dienst Justitiële Inrichtingen is daarnaar een intern onderzoek begonnen, meldde het Openbaar Ministerie in Den Bosch vandaag.

De man werd vrijdag aangehouden in zijn cel op verdenking van drie gewapende overvallen in Geleen, Someren en Overloon. In de auto van de verdachte werd tevens een kalasjnikov gevonden.



De verdachte was sinds oktober 2016 overgeplaatst naar een halfopen inrichting en mocht in het weekend met een enkelband op verlof. De overvallen zijn gepleegd op het moment dat hij op weekendverlof was, aldus het OM.

Supermarkt overvallen

Volgens het OM gebeurde dat tussen 25 december en 21 januari. Zo drongen twee mannen op 25 december in Geleen een supermarkt binnen en bedreigden het personeel met een wapen. In Someren werd op zaterdag 15 januari een Kruidvatfiliaal overvallen, eveneens door twee mannen.



Op vrijdag 21 januari werd een vakantiepark in Overloon met geweld overvallen, opnieuw door twee gewapende mannen. Een omstander kreeg een klap en raakte lichtgewond. Het onderzoek naar de overvallen is nog in volle gang.

Straf voor levensdelict