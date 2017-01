Vuurwerk jaagt paarden dood in op snelweg

Schoonzus aangereden agent Mario uit kritiek op bezuinigingen

18:09 Familie van de tijdens oud en nieuw in Den Haag aangereden agent Mario heeft via Facebook kritiek geuit op de Haagse burgemeester Van Aartsen. ,,Hoe kunt u spreken van een ‘redelijk’ verlopen jaarwisseling terwijl er iemand aan het knokken is voor zijn leven.’’ De brief komt van Wendy, een schoonzus van Mario. Volgens haar had Mario zijn familie laten weten dat ze met weinig man waren en dat hij wat ongerust was.