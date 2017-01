Vuurwerkschade jaarwisseling loopt op tot 13 miljoen euro

Dat bedrag is iets minder dan een jaar geleden; toen kwam het schadebedrag uit op meer dan 14 miljoen euro. Onder meer in Nijmegen, Lent, Zaandam en Boskoop raakten dit keer woningen onbewoonbaar.



In de hervormde gemeente in Poeldijk sloeg zwaar vuurwerk twee gaten in het onlangs volledig vernieuwde platte dak. In Soest hadden inwoners last van vliegende winkelwagentjes, kapotte ruiten en een bijna opgeblazen politieauto.