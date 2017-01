'Vuurwerkslachtoffer maakte zelf fout bij afsteken vuurpijlen'

De vuurwerkbranche had om meer onderzoek gevraagd, om uit te zoeken wat er is misgegaan, of het legaal Nederlands vuurwerk was en of de man het wel volgens de gebruiksaanwijzing heeft afgestoken. ,,Wij willen wél weten of het legaal of illegaal vuurwerk was. Dat is voor iedereen goed om te weten. Zeker als het legaal vuurwerk was. Wat is er dan gebeurd? Wat ging er mis? Dat willen we weten om eventueel onze voorlichting en voorschriften aan te scherpen'', zei Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland tegen ad.nl