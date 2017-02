VV Bladella houdt voet bij stuk na royering jeugdspelers

Met zijn woorden zwengelt de penningmeester een heel nieuwe discussie aan. Volgens Vlems ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders. ,,De moeder komt haar kind brengen, gaat vervolgens thuis op de bank zitten en doet niks voor de club. Zij heeft deze beslissing gemaakt. We hebben ongeveer 1100 leden en 300 vrijwilligers die ervoor zorgen dat haar zoontje en alle andere kinderen elke week aan de gang kunnen op het voetbalveld, gratis. Het enige wat de kinderen hoeven doen is 25 loten verkopen.”



Als de moeder wel wat had gedaan voor club, was haar zoontje niet weggestuurd. ,,We hadden ook de contributie omhoog kunnen gooien, maar dan heb ik deze moeder ook aan de lijn. We doen dit al 25 jaar zo en we hebben nooit problemen gehad. Er is eentje die de kont tegen de krib gooit. Ze gooit het op een zielig verhaal, terwijl het enige wat we vragen is om een heel klein beetje terug te doen voor de club.”