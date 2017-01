VVD en PVV dreigen 'premiersdebat' te laten schieten

Volgens de VVD zijn de afspraken met RTL al een half jaar geleden afgesproken en in november nog eens vastgelegd. ,,Vijf of zes partijen is niet volgens de afspraak'', zegt een woordvoerder van de partij. Mochten er toch meer dan vier lijsttrekkers meedoen ,,dan komen we niet".



Een week na het 'premiersdebat' op 26 februari is er een debat tussen acht lijsttrekkers. ,,We willen niet twee keer hetzelfde debat", zegt de VVD-woordvoerder. Een bron binnen de PVV meldt dat de partij het standpunt van de VVD deelt. ,,Vier of niet. Debat met meer hebben we de week erna al", laat hij weten. In alle peilingen gaan beide partijen aan kop.