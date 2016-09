VVD: geldstroom uit religieus onvrije landen aanpakken

Strijd met liefdesbrieven over varkens in Boer Zoekt Vrouw

16:36 De populaire agrarische datingshow 'Boer Zoekt Vrouw' is onbedoeld het strijdtoneel geworden van een polemiek over verantwoord boeren. Eerder stuurde Varkens in Nood boer David uit Roemenië 'liefdesbrieven' uit onvrede over een mogelijk gebrek aan dierenwelzijn. In een reactie is de varkenssector nu ook in de liefdespen geklommen. KRO-NCRV reageerde gisteren weer met een brief.