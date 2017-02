VVD-Kamerlid: Zijlstra is sneue natrapper en leugenaar

Berckmoes uit niet alleen kritiek op de media, maar ook op haar baas binnen de VVD-fractie, Halbe Zijlstra. Die zei na de uitspraak van de ‘backbencher’ dat dit ‘een goede verklaring is waarom ze niet meer op de VVD-lijst staat’. VVD-leider Mark Rutte noemde die woorden vanmiddag ‘verstandig’. Berckmoes: ,,Het is wat mij betreft gewoon goedkoop scoren door een journalist en daarnaast een beetje sneu natrappen door mijn eigen fractievoorzitter, Zijlstra.''



Hij had volgens Berckmoes gewoon kunnen zeggen dat-ie de zorgen begreep, maar zelf andere woorden zou kiezen. ,,Halbe is een heel ervaren politicus, maar hij doet uitspraken waarna Wilders hem compleet vermorzelt in een tweet. Dat vind ik dan weer raar en niet slim.” Volgens het Kamerlid ‘liegt’ Zijlstra als hij zegt dat ze om haar standpunten niet meer op de kieslijst staat voor de VVD. ,,Ik heb in het vroege voorjaar van 2016 zelf aangekondigd dat ik me niet zou kandideren en dat ik wat anders wilde gaan doen.” Toen was er helemaal nog geen lijst samengesteld, aldus de VVD’er.