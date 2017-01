VVD: Sorry Ard, maar Mark is heilig

Voor Rutte kan het geen kwaad dat Van der Steur zijn verhaal moet doen in de opgelaaide bonnetjesaffaire, want dan richten de pijlen van de oppositie zich minder op de premier zelf. Zolang Van der Steur er zit, vormt hij de ideale bliksemafleider. In zijn pas verschenen boek De rekening voor Rutte voert Nieuwsuur-redacteur Bas Haan anonieme bronnen op die beweren dat Rutte al een jaar voor de vondst van het bonnetje had gehoord van toenmalig staatssecretaris Fred Teeven wat crimineel Cees H. had gekregen. De conclusie van Haan: Rutte loog. De premier moet toch al oppassen als het aankomt op zijn betrouwbaarheid: die blijkt in peilingen broos. Voor iemand die hoe dan ook zijn nadagen als minister beleeft, blijft Ard van der Steur onverbeterlijk optimistisch. De vraag luidt of hij aan het eind van de week nog minister is. ,,Ik zie u vrijdag na de ministerraad.'' En dat terwijl hij net voor crisisoverleg bij Rutte vandaan komt. Het is geheel zijn stijl: vol bravoure, vrolijk en losjes. Zijn partij is er minder gerust op. De VVD-top ziet knarsetandend toe dat Van der Steur een paar dagen bungelt. Zolang straalt men steun uit voor de minister. Al moet Van der Steur morgen tijdens het zoveelste debat over de bonnetjesaffaire wel met 'een goed verhaal komen', aldus fractievoorzitter Halbe Zijlstra. De VVD ziet ook dat het krediet op is na zijn drie eerdere sorry's: rond professor Maat, bij Volkert van der G. én al eerder bij de Teevendeal. Een kleine bres in zijn verdediging kan Van der Steur fataal worden, realiseert de partij. Toch is er steun tot 'de leugens' waarvan gesproken wordt, bewezen zijn. Met een cynischer blik zou je nog een ander belang kunnen zien. Ook de vingerafdrukken van VVD-premier Rutte kleven immers aan de affaire. En waar de dagen van politicus Van der Steur toch al geteld zijn, moet de premier in deze campagne vooral 'heel' blijven.

Fel

De oppositie is ongemeen fel. Partijen hinten er nadrukkelijk op dat Van der Steur in het rijtje slachtoffers kan worden bijgezet van de afgetreden VVD-toppers minister Ivo Opstelten, staatssecretaris Fred Teeven en Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. Na het gedoe rond het zoekgeraakte bonnetje over de Teevendeal dook maandag een e-mail op, waaruit blijkt dat Van der Steur - toen nog als Kamerlid - suggereerde belangrijke gegevens uit conceptantwoorden op Kamervragen van toenmalig minister Opstelten te schrappen.



Van der Steur haastte gisteren te schrijven aan de Tweede Kamer dat men het zo niet moest lezen en dat hij die e-mail bovendien heeft aangehaald in antwoorden op eerdere Kamervragen én in een debat over de kwestie in december.

Een oppositiebron hierop in reactie: ,,Met zo'n verdediging wens ik hem enorm veel sterkte.''

Het gaat de oppositie er juist om dat Van der Steur toen niet duidelijk genoeg was. ,,Het gevoel dat hij iets wilde achterhouden, dát beklijft'', zegt D66-leider Alexander Pechtold. ,,Hij liegt'', durft GroenLinks-voorman Jesse Klaver zelfs aan.



Niet te onderschatten is hoeveel oud zeer er bij de oppositie zit over de affaire. Van der Steur wist een eerder debat over de kwestie maar net te overleven. Toen bleef de oppositie achter met een nasmaak dat de opeenvolgende VVD-bewindslieden feiten hadden achtergehouden of verdraaid. ,,Er staat gewoon nog een rekening open'', zegt een oppositiebron onomwonden.



Dat het verkiezingstijd is, zet de kwestie nog verder onder druk. Nieuwsuur verkoopt het nieuws wat dat betreft ideaal: op een maandagavond, want alle parlementariërs zijn een dag later in de Tweede Kamer om hun reactie te geven. Zeker met de stembusgang nog maar zeven weken weg, gaat niemand de VVD sparen.



Zelfs de PvdA, die Van der Steur altijd de hand boven het hoofd heeft gehouden, brak de coalitievrede door mee te gaan met het oppositieverzoek om het debat morgen te houden en niet al gisteren. De positie van Van der Steur wordt er niet steviger door. De VVD zal hem steunen. Halbe Zijlstra vindt de opstelling van de oppositie oneerlijk, omdat voor vier partijen - PVV, SP, GroenLinks en D66 - al lijkt vast te staan dat Van der Steur heeft gelogen. ,,We gaan niet een mens en minister bij het grof vuil zetten als iedereen kraait dat hij een leugenaar is, terwijl we zijn kant van het verhaal nog niet gehoord hebben.''