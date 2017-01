Waalwijkse oma komt met de schrik vrij: 'Ik heb niet meer geslapen'

'Rode' Foor bezorgt Vitesse punt in Groningen

21 januari GRONINGEN - Vitesse is weer nummer 7 in de eredivisie, maar de Arnhemse club heeft ook in de tweede competitiewedstrijd van 2017 schade opgelopen. Met een goal én een rode kaart vertolkte Navarone Foor zaterdagavond de hoofdrol tegen FC Groningen. Met 1-1 was er geen winnaar in het noorden van Nederland.