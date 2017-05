Waar is James Bond?

Elke keer als we ergens in black tie moeten verschijnen verrast mijn man mij door me op de schouder te tikken: ,,My name is Bond! James Bond.’’ Zijn smoking staat hem perfect. Mijn man ziet eruit als James Bond: blond, met het lijf van Daniel Craig. Ik zie eruit als de schurk. Dikke kop, vleesvingers en soms fout dominant. Dus ik draai me om, trek een schurkenbek en antwoord in het Duits-Engels: ,,Goodday Mr. Bond. I expected you. Let me show you my plan of destroying the whole world.’’

Het hoogtepunt is het einde van de avond. Dan zitten we thuis, de vlinderstrikken losgeknoopt en de kraag open, in black tie te genieten van een patatje mayo met een frikadelletje speciaal.

Mijn favoriete Bond was Roger Moore. Zijn James Bond kwam, overwon en had humor. De wereld werd altijd weer een stukje beter na elke Bondfilm. The Spy who loved me is mijn all time favorite James Bondfilm. Ten eerste de Bondsong: Nobody does it better van Carly Simon. Daarnaast de geweldige schurk Curd Jürgens die een imperium diep onder water had en iedereen voerde aan de haaien. Ze gingen een lift in, dan drukte Curd op een knopje en donderstraalden ze in een aquarium vol witte haaien. Alleen James Bond wist te ontsnappen door over krokodillenkoppen te lopen.

Uitgerekend Roger Moore overlijdt op de dag na het verschrikkelijke drama tijdens het concert van Ariana Grande in Manchester. Mijn man zou de dag daarna met de kinderen afreizen naar Stockholm voor de Europese voetbalfinale.

,,Ga niet!’’

,,Niet gaan? We hebben uren achter de computer gezeten om aan kaarten te komen. En jij vraagt mij nu niet te gaan?’’

,,Je hoeft toch niet te gaan?’’

,,Wat zeggen we dan tegen de jongens?’’ vraagt mijn man. ,,Ze hebben zich hier zo op verheugd. Al vanaf de dag dat Feyenoord landskampioen werd.’’

Via-via en met veel geluk zijn er drie kaarten gekocht, inclusief vliegreis en hotelverblijf. Het once in a life time-gevoel heerst in huize-De Leeuw. Tot aan de aanslag in Manchester. Ik blijf alleen thuis en ik merk dat ik bangig ben. Misschien loopt er bij het stadion ook wel een gek die het leven niet waard vindt om geleefd te worden. Als je zo denkt kun je het beste in bed blijven liggen onder een dekbed en een lange baard kweken.

Quote Misschien loopt er bij het stadion ook wel een gek die het leven niet waard vindt om geleefd te worden

De jongens verlaten het huis en zwaaien nog als de auto het grindpad afrijdt. Ik pak een kop thee en blader door de krant. Sla een pagina open en zie een foto van het meisje omwikkeld in zilverfolie met d’r Ariana Grande-oortjes nog op. Ze staart wezenloos voor zich uit. Ik staar wezenloos naar de foto. Dit meisje ging onschuldig naar Ariana Grande en mijn jongens gaan naar voetbal.