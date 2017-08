Waarom een dagelijks ritme zo belangrijk is

In 1910 beginnen twee avonturiers en hun teams aan een epische tocht naar de Zuidpool. Het zijn concurrenten, want nog nooit is er een mens geweest op die gevaarlijke vlakte van Antarctica, en ze dromen er allebei van om als eerste op de zuidelijkste punt te staan.



Robert Falcon Scott is vastberaden de Britse vlag te planten, als uitbreiding van het Britse rijk. Aan de andere kant staat Roald Amundsen uit Noorwegen klaar, die vindt dat híj de koning van het ijs is. Het zijn allebei geharde mannen, met veel en vergelijkbare ervaring in winters weer. Toch verlopen hun reizen heel verschillend.



Die van Amudsen is heftig - het blijft tenslotte het barre Antarctica - maar relatief kalm. Hij arriveert als eerste, plant zijn vlag en komt weer veilig thuis.

Quote Scott verloor doordat hij te veel tegelijk wilde doen David en Arjan

Voor Scott en zijn team loopt het anders af. Hij arriveert uitgeput, uitgehongerd en net te laat op de Zuidpool. Tot zijn bittere teleurstelling ziet hij de Noorse vlaggen wapperen. Op de 1000 kilometer lange terugweg wordt de ijsvlakte hem te veel - voordat ze de kust bereiken, sterft het hele team door uitputting.



Inmiddels is het 117 jaar later, en nog steeds praten mensen over Falcon Scott en Amundsen. Want we kunnen veel leren van hun aanpak. Amundsen won omdat hij beter was voorbereid. Scott verloor doordat hij te veel tegelijk wilde doen; niet alleen winnen, maar ook nog allerlei wetenschappelijke experimenten. Amundsen won, want hij had rekening gehouden met scenario’s waarbij alles kapot ging (en alles gíng kapot.)



Wij halen nóg een les uit hun avontuur, en die passen wij elke dag toe. Het grote verschil tussen de twee mannen was dat Amundsen vooraf bepaalde hoe hij de tocht zou afleggen, terwijl Scott dat liet afhangen van de elementen.

Quote Een dagelijks ritme beschermt je tegen grillen als gebrek aan inspiratie David en Arjan