Waarom er in onze tijd geen ‘groen gedoe’ was

Een oudere dame wordt berispt in de supermarkt omdat ze een plastic tasje wil kopen. Dat schiet lezer Wim de Boerin het verkeerde keelgat. Hij houdt kritische, milieubewuste jongeren graag een spiegel voor.

Bij de kassa van een supermarkt stelt de jongedame achter de kassa aan een oudere vrouw voor dat zij voortaan haar eigen tas meebrengt in plaats van een plastic tas te kopen. ‘Want plastic tassen zijn niet goed voor het milieu,’ zegt ze. De oudere vrouw verontschuldigt zich. ‘Wij hadden dat groene gedoe niet toen ik jong was!’ De juffrouw achter de kassa antwoordt: ‘Ja dat is ons probleem: jullie generatie, oude mensen, maakt zich niet zo druk om het milieu te sparen voor toekomstige generaties.’

De kassajuffrouw heeft gelijk. De oude generatie had dat groene gedoe niet in hun dagen. Toen hadden we melk in flessen, frisdrank en bier in flessen, jam in glazen potjes die we leeg en omgespoeld terugbrachten naar de winkel. De winkel stuurde deze terug naar de fabriek en daar werden deze flessen en potjes opnieuw gevuld.

Wij deden echt aan recycling. Vis en groenten werden nog verpakt in oude kranten en niet alles was geseald. Maar we deden niet aan dat groene gedoe. Wij liepen trappen omdat we niet over roltrappen en liften beschikten. Wij liepen naar de supermarkt of buurtwinkel en hesen ons niet in de auto als we twee straten verder moesten zijn.

Maar u heeft gelijk, wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd! Babyluiers gingen in de kookwas, omdat wegwerpluiers niet bestonden. Wij droogden kleren aan de waslijn en niet in een energieverslindende wasdroger. Wind- en zonne-energie droog - de ons wasgoed. Kinderen droegen de afdankertjes van broers en zussen en kregen niet meteen gloednieuwe kleren.

Maar u heeft gelijk! Wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd. In die tijd hadden we misschien één tv of radio in huis en niet één op elke kamer. In de keuken werden gerechten met de hand geroerd en gestampt omdat we geen elektrische apparaten hadden die alles voor ons deden. We hadden ook geen magnetrons. In die tijd gebruikten we geen elektrische grasmaaier maar liepen er zelf achter. We sportten door te werken, zodat we niet naar de fitnessclub hoefden om op elektrische loopbanden te rennen.

Maar u heeft gelijk: wij hadden dat groene gedoe toen niet. Wij dronken water uit de kraan als we dorst hadden in plaats van uit een plastic fles. Wij vulden onze pennen met inkt in plaats van elke keer een nieuwe pen te kopen. Mannen schoren zich nog met een scheermes dat ze zelf op de riem aanzetten, in plaats van complete weggooimesjes.

Maar ja, wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd. Wij liepen of fietsten naar school in plaats van onze ouders als 24-uursservice te gebruiken. Mensen pakten de fiets of namen de bus of trein in plaats van voor elke rit de auto te pakken.

Is het niet in- en intriest dat de huidige generatie klaagt over hoe verspillend wij oudere mensen waren, omdat wij dat groene gedoe niet hadden in onze tijd?