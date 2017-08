Wáárom komen we op vakantie altijd andere Nederlanders tegen?

Hoe kan het dat je op vakantie altijd en overal Nederlanders tegenkomt? Toeval, zoeken we elkaar op of is het onvermijdelijk? Feit is dat we vorig jaar samen 35,5 miljoen vakanties vierden. Kom dan maar eens níét iemand tegen.

Waargebeurd (1): dat je dan in je zwembroek in de zwoelgroene Panjshirrivier ligt, in het noordoosten van Afghanistan, met links en rechts steile berghellingen die naar het water toe overgaan in bloeiende boomgaarden, dat je je alleen op de wereld waant, ver weg van alles, en dat er dan een dikkige man zwaaiend komt aanwandelen, ook in zwembroek, die heel hard roept: 'Goedemiddag meneer, u komt ook uit Nederland, hoor ik!'

U herkent de verhalen vast wel, van uzelf of van anderen. Het lijkt soms alsof op elke plek in de wereld, minstens twee Nederlanders zijn: u en iemand anders. Die ander is dan vaak zo'n 'typische Nederlander' die je uit duizenden herkent: iets te luidruchtig, met vouwwagen of kekke driekwartbroek, zeurend over de prijs en/of het eten, 'Ik ga echt geen fooi geven hier', die koffie bij zich heeft voor onderweg en brutale kinderen die maar blijven schreeuwen in het restaurant.

De cijfers zijn om van te duizelen. In 2016, recentere gegevens zijn niet beschikbaar, boekten Nederlanders 35,5 miljoen vakanties, zo blijkt uit het ContinuVakantieOnderzoek van NBTC-NIPO Research. Iets minder dan de helft (17,6 miljoen) in eigen land, iets meer dan de helft (17,9 miljoen) in het buitenland. Omdat Nederland maar 17,02 inwoners heeft, zou dit betekenen dat elke Nederlander gemiddeld iets meer dan twee keer per jaar op vakantie gaat. Dat is natuurlijk niet zo. Zo'n 11 miljoen mensen verorberen die vakanties: niet meer dan zeven op de tien Nederlanders gaan er een tijdje tussenuit. Dat is een gemiddelde van iets meer dan drie keer per persoon.

Quote Echt waar papa! Ons hele hotel zat vol met alleen maar Nederlanders!

11 miljoen anderen

Soms lijkt het inderdaad of ergens 11 miljoen Nederlanders rondlopen. Op een van de grote ANWB-campings bijvoorbeeld (want je wilt toch kwaliteit). Of in een jongerenvakantieoord als Lloret de Mar, waar, 'echt waar, papa, ons hele hotel vol zat met alleen maar Nederlanders!' Ook dat is natuurlijk niet zo.

Wel zijn er plekken waar je de aanzienlijke kans op een ontmoeting met een landgenoot er gratis bij krijgt. De top 10 van favoriete Nederlandse bestemmingen laat zien waar je dan naartoe moet. In de zomervakantie gaan veruit de meeste mensen naar Frankrijk en Duitsland (respectievelijk 1.090.000 en 956.000). Over het hele jaar bekeken is het andersom: dan staat Duitsland op nummer 1 met 3,5 miljoen mensen en Frankrijk op 2 met een miljoen minder. De andere landen in de jaartop-10 zijn Spanje, België, Oostenrijk, Italië, Groot-Brittannië, Turkije, Griekenland en Portugal.

Waargebeurd (2): dat je net bent aangekomen in Vietnam, moe van de vlucht, je rugzak neerzet in je hostel, nog even op weg gaat voor een drankje, en dat je dan een gilletje hoort en een bekende stem. En jawel: het is dat meisje uit het studentenhuis om de hoek in Amsterdam.

Quote Na een inspannende klim naar boven verwacht je van alles, maar niet een kale man met een Feyenoordshirt

Volledig scherm Handbagage © ANP

Meer geld = meer vakantie

Het is tegenwoordig het hele jaar raak. Waar in vroeger tijden de grote vakantie dan wel de bouwvak voor de meeste mensen de enige gelegenheid was om weg te gaan, zijn er nu de meivakantie, de skivakantie, de herfstvakantie, de midweek, het weekendje, het lange weekend. We hebben meer tijd, we hebben meer geld en we hebben meer vervoersmogelijkheden.

Inmiddels heeft de Nederlander zo'n 140 vrije dagen per jaar. Daar zitten de 52 weekenden bij, de feestdagen en de vakantiedagen. Van die 140 dagen gebruiken we er gemiddeld 20 voor vakanties. De buitenlandganger verplaatst zich bij voorkeur met de auto (7,5 miljoen mensen), daarna is het vliegtuig favoriet (5,9 miljoen) en vervolgens de bus (444.000) en de trein (197.000). En we blijven het liefste in Europa. Iets meer dan 5 miljoen mensen trokken vorig jaar naar de Middellandse Zee, een dikke 11 miljoen vonden hun weg in de rest van Europa en anderhalf miljoen reizigers gingen intercontinentaal, met name naar de VS en Azië.

Ons vakantiegedrag verandert wel iets, maar niet veel. Er is minder belangstelling voor landen die we wegens terreur- of andere dreiging niet helemaal vertrouwen (Turkije, Israël, Egypte). En waar 35 procent van de Europeanen zijn reisgedrag aanpast aan crisis en portemonnee, laat slechts 19 procent van de Nederlanders zich hierdoor leiden. Italianen, Hongaren en Spanjaarden zijn wat dat betreft een stuk voorzichtiger, of zuiniger. Van hen kiest de helft een goedkopere vakantiebestemming.

Quote Zoek een bestemming die ongeschikt is voor ouderen en jongeren, liefst met een wat onzeker politiek of sociaal klimaat.

Feyenoordshirt

Waargebeurd (3): je bent op een van de mooiste plekken van Australië, de kalkstenen rotsen voor de kust die ooit met z'n twaalven waren, maar inmiddels de Zeven Apostelen heten, en na een inspannende klim naar boven verwacht je van alles, een verkoelende wind, een prachtig uitzicht, misschien een grote vis die beneden voorbij zwemt, maar niet een kale man met een Feyenoordshirt.

Dan is er ook nog iets veranderd in de soort landgenoot die je tegenkomt in het buitenland. Het zijn namelijk de 55-plussers die het meest op vakantie gaan: in 2015 meer dan een derde van het totaal. En door de vergrijzing wordt dat alleen maar meer. Over drie jaar is bijna 20 procent van onze bevolking ouder dan 65. De laatste prognose luidt als volgt: in 2020 gaat ruim 82 procent van de 16,1 miljoen Nederlanders gemiddeld drie keer per jaar op vakantie. Dat zijn 40 miljoen reisjes, waarvan 22,5 miljoen korte en 17,5 miljoen lange.

Dus wie zich stoort aan Nederlands gezelschap tijdens de vakantie kan het best niet naar Europa gaan en al helemaal niet naar Duitsland, Frankrijk of de Middellandse Zee. Zoek een bestemming die ongeschikt is voor ouderen en jongeren, liefst met een wat onzeker politiek of sociaal klimaat, negeer all-inclusive-aanbiedingen en korte hotelvakanties (zeer populair) en probeer iets te plannen buiten de vele vakantieperiodes om. Maar ook dan is er helaas nog geen garantie. De Nederlander is altijd en overal op pad.