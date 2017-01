'Waarom moest Glen (28) dood door een stomme geiser?'

Loodgieter K. wordt verweten dat hij een oude geiser verkeerd installeerde. Verhuurder B., die ook terecht staat, wordt verweten dat hij de klachten van de bewoners niet serieus zou hebben genomen.



Bewoner en Feyenoordfan in hart en nieren Glen overleed op 15 februari 2014 aan koolmonoxidevergiftiging, een dag voor de verjaardag van hem en zijn tweelingbroer en twee dagen nadat hij uit het huis was gered. Hij lag in de woonkamer, zijn vriendin stond onder de douche. Dat is haar redding geweest, zij was alleen versuft. ,,Ik ging zelf ook een beetje dood toen Glen stierf. Waarom moest hij dood door zoiets stoms als een stomme geiser? Waarom heb ik het overleefd en hij niet?" vraagt ze zich af.



De beide bewoners hebben niets doorgehad dat ze langzaam door de koolmonoxide werden vergiftigd: ze gebruikten drugs en dachten dat het daardoor kwam. Ook de hond overleefde.



Toch staat buiten kijf dat Glenn is overleden door de koolmonoxide. De brandweer mat extreem hoge waarden. Het veroorzaakte hartfalen en schade aan de hersenen waardoor hij uiteindelijk overleed.



Handleiding

De loodgieter en vader van zes kinderen zegt het zwaar te hebben. Hij waarschuwt nu collega's voor de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging en het gevaar ervan bij het installeren van geisers, maar installeert geen badgeisers meer. ,,Ik blijf er liever vanaf." De loodgieter had weinig ervaring met geisers. Hij had voor het drama slechts vijf à zes geisers geïnstalleerd, zegt hij.



Hij gebruikte geen handleiding, want ,,dat wijst zichzelf." Hij dacht dat de geiser redelijk nieuw was, maar hij was al 15 jaar oud. K. had geen papieren voor het plaatsen van badgeisers en zegt dat hij zich pas na het drama is gaan inlezen over beveiliging. Hij wist bovendien niet echt van het gevaar van koolmonoxide.



Verhuur

Volgens verhuurder B. deed de oude geiser het niet goed en moest deze vervangen worden. De vorige bewoner had de huur opgezegd vanwege klachten over de geiser. In 2012 heeft een medewerker van de gemeente Deventer de geiser nog gecontroleerd. Die stelde dat het in orde was, zegt B, maar drukte hem wel op het hart dat de geiser binnenkort uit de kamer zou moeten.



De storm die op die fatale dag woedde speelde volgens de rechter ook een rol. De geiser stond lang aan en door de wind kon rook niet ontsnappen.