'Waarom zijn dronken doodrijders erger dan appende doodrijders?'

Het moet morgen in de rechtbank in Alkmaar natuurlijk nog gebeuren: het moment dat de officier van justitie de strafeis gaat uitspreken tegen de 26-jarige Pamela uit Texel, de vrouw achter het stuur. Maar wat er ook uitrolt, voor Frank Frijns uit Maastricht en zijn ex-vrouw Lauranne uit Geldrop zal de straf nooit zwaar genoeg zijn.



En niet eens om de begrijpelijke reden dat 'degene die je kind doodde nooit genoeg gestraft kan worden', maar omdat Frank en Lauranne een missie hebben: iemand doodrijden doordat je zat te appen, moet net zo zwaar gestraft worden als dronken iemand doodrijden. ,,Wij hopen dat de zinloze dood van onze dochter Yannick leidt tot meer rechtvaardige straffen dan nu het geval is’’, zegt Frank Frijns. ,,En dat het besef bij iedereen doordringt hoe gevaarlijk appen achter het stuur is.''

Verwerken

Al anderhalf jaar zijn Frank, Lauranne en hun zoon Koen bezig het drama van 30 maart 2016 te verwerken. Yannick werkte vol passie op Texel als instructrice bij parachutespringen. Een avontuurlijke baan van een jonge levenslustige vrouw aan het begin van haar volwassen leven. Totdat ze die avond op weg naar haar appartement van achteren werd geschept door een auto.



,,Mijn ex-vrouw was op Texel en is nog op de plaats zelf geweest’’, vertelt Frank. ,,Ik zelf zat in Maastricht. Yannick werd met traumahelikopter naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam gebracht. Toen ik daar aankwam, zei de dokter al dat er geen hoop meer was, zó veel verwondingen. Een dag later is ze overleden.’’

Volledig scherm Yannick overleed daags na het ongeval. © Privéfoto

Onmogelijk

De onvoorstelbaar zware klap werd zo mogelijk nog harder toen duidelijk werd dat de vrouw die Yannick had aangereden, waarschijnlijk zat te appen achter het stuur. ,,Dat bleek uit haar telefoon en aan de remsporen kan je zien dat ze pas remde ná de aanrijding’’, zegt Frank. ,,De lichten van Yannicks fiets waren aan, ze had een rode jas aan, en de lampen van de auto werkten ook. Het is onmogelijk dat die vrouw Yannick niet kon zien.’’



De frustratie is sindsdien alleen maar groter geworden bij Frank en Lauranne. Justitie bereidde de nabestaanden er al op voor dat ‘het best wel eens een werkstraf’ kan worden voor de appende vrouw die hun dochter doodreed. Verdachte Pamela betwist bovendien dat zij precies op het moment van de aanrijding met haar telefoon bezig was. ,,Zij heeft ook nauwelijks iets verklaard over het appen’’, zegt Frank. ,,Er is op geen énkele manier sprake van enige empathie. We zullen haar in ons spreekrecht ook vragen eerlijk te verklaren. Je kind verliezen is het allerergste. Dat kun je je in je naarste dromen niet voorstellen.’’

Willens en wetens

Maar wat Frank en Lauranne het meest dwarszit, is dat als verdachte Pamela dronken was geweest, de maximumstraf een stuk hoger had kunnen uitpakken. Frank en Lauranne vragen zich af: waarom geldt dat niet voor appen? ,,Zij heeft toch willens en wetens met dat appen hetzelfde risico genomen als iemand die aan het verkeer gaat deelnemen onder invloed van alcohol of drugs?’’



Het Openbaar Ministerie wil vóór de rechtszaak weinig kwijt over de zaak. Dat de maximumstraf hoger kan uitpakken als Pamela dronken was geweest, klopt. ,,Maar wij moeten het doen met wat in de wet staat'', zegt een woordvoerster. Frank Frijns is daarom van plan ná de rechtszaak bij politici aan te kloppen om appen achter het stuur gelijk te trekken met dronken achter het stuur. ,,Het aantal ongelukken door de telefoon stijgt. Deze discussie móet gevoerd worden.''

