Waarschuwing voor sneeuwval zuiden en oosten

Volgens het KNMI is er komende nacht in Limburg bovendien kans op zware windstoten tot ongeveer 75 km per uur. In combinatie met sneeuw geeft dat extra hinder. In Zeeland zijn zware windstoten mogelijk tot 80-90 km/uur.



Morgen kan het in de kuststrook flink te keer gaan met zware windstoten, boven land van 75-90 km per uur, aan zee misschien 90 tot 100 km/uur.