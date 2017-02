Wapens gevonden in cel dader kofferbakmoord

De gedetineerde bij wie afgelopen vrijdag wapens in zijn cel werden gevonden, is Issam T. uit Sittard, schrijft De Limburger . De 28-jarige man zit een celstraf van vijftien jaar uit voor de Hoensbroekse kofferbakmoord in 2008.

T. zou in februari 2008 de twintigjarige Faried Abdou uit Heerlen hebben vermoord. De man werd gevonden in de kofferbak van zijn eigen auto in Hoensbroek. Samen met zijn zwager Clark V. beroofde T. na de moord de zwangere partner van het slachtoffer. In 2009 werd hij veroordeeld tot vijftien jaar celstraf.

Sinds oktober vorig jaar zit T. in de halfopen inrichting van de gevangenis Ter Peel. In het weekend mocht hij met verlof, mits hij een enkelband droeg. Dit was omdat hij tegen het einde van zijn celstraf aanliep. Keerde hij terug naar de gevangenis, dan hoefde hij niet door de detectie en werd hij niet gefouilleerd.

Aanhouding

Op vrijdag 3 februari werd T. echter aangehouden wegens een gewapende overval op een supermarkt in Geleen op Eerste Kerstdag 2016. In januari had hij met handlangers in Someren en in Overloon een Kruidvat en een vakantiepark op het oog.