Wat is er nog christelijk aan de EO?

De EO viert deze week zijn 50ste verjaardag. Wat is er nog christelijk aan die omroep? Arjan Lock, de huidige EO-directeur, zit aan tafel bij Pauw en ziet eruit als een Tefal-Jezus. Modieus pakje en goed getrimd baardje. Als antwoord op de vraag somt hij wat radioprogramma’s op, en The Passion.

The Passion, EO? Dat is allemaal zo katholiek als de hel. Ik kom uit een hervormd gezin, waar wij niks geen tierelantijnen wensten gedurende Jezus’ lijdensweg. Er werden geen eieren verstopt, we luisterden naar Bach, handen gevouwen op tafel en zwijgend. Dat de katholieken al zingend hun heiland ophangen om daarna flessen wijn te openen, moet de KRO weten, maar EO’ers gedragen zich anders.

Althans, dat was ooit zo. Nu is de EO de omroep van de familie¬vetes, met mensen die in witte limousines tot elkander worden gebracht. Of met een grafkist op een auto aan BN’ers vragen hoe ze met de dood omgaan. Van Hallo, ik heb kanker tot restaurantjes testen met Downers. Aan tafel bij Jeroen Pauw kwam er nog een ouderwetse christelijke aap uit de mouw. Oud-voorzitter Dorenbos: ‘Homoseksualiteit is een probleem, dat is bekend, maar er worden meer homo’s gemaakt dan er zijn.’

Go Go! Er is weer een strafkamp voor homo’s in Tsjetsjenië. Misschien kunnen de ouwe getrouwe EO’ers een leuke ledentrip daarnaartoe organiseren. Met in de bus een dekbeddendemonstratie en een optreden van Elly en Rikkert die zingen: ‘Heeeeee , daar hangt een homo in de kauwgomballenboom, een echte kauwgomballenboom.’

Quote Mocht ik homo zijn ‘gemaakt’, dan heb ik dat min of meer ook aan de EO te danken Arjan Lock kreeg gelijk een kleine erectie in de baard – alle haartjes rechtop – en zei dat bij de EO altijd een dialoog mogelijk is. Daar voegde EO-coryfee Jan van den Bosch aan toe: ‘Vroeger ook al’.

Jan van den Bosch, die kennelijk niet echt blij is met z’n eigen schepping, want hij heeft een paar valse wit-paarse tanden waar Jezus U tegen zou zeggen en die niet terugdeinzen voor een betonschaar. Jan, die jaarlijks jongeren tot zich liet komen tijdens de EO Jongerendag, is zo’n voorbeeld: je bent homo, maar dan hoef je het nog niet te praktiseren. Opgewonden zit ik te kijken naar dit potje valsnichterij en neem dat Tijs van den Brink, die ook bij Pauw aan tafel zit, helemaal niet kwalijk, omdat ik zeker weet dat hij denkt: ‘Homo ben je en dat kun je niet worden’.

Christen, dát kun je worden. Kijk maar naar Marit in Boer Zoekt Vrouw, die boer Riks (‘knielen op een bed koeienvlaaien’) wilde behagen en zich in alle bochten wrong om maar christelijk te lijken. Riks liet zich niet bedonderen en stuurde haar terug naar huus.

Mocht ik homo zijn ‘gemaakt’, dan heb ik dat min of meer ook aan de EO te danken. Jaren geleden ging Henk Binnendijk in een tv-programma met jongeren voor bijbelstudie naar Israël. Op een grote rots zaten leuke frisse jongens met hun korte broeken en wijde pijpen te luisteren naar Henk. En ik fantaseerde over die jongens en hun wijde pijpen. En bad: ‘God, laat mij zijn wie ik ben! En maak mij gelukkig!’