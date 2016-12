Wat te doen bij vuurwerkletsel? Dit zijn de tips van het Rode Kruis

De belangrijkste tip bij oogletsel als het oog intact en de pupil in vorm is, is spoelen. ,,Door vuurwerk is er eigenlijk sprake van een chemisch letsel", legt oogarts Tjeerd de Faber in de video uit. ,,Buskruit is net als gootsteenontstopper: het vreet zich door het oog heen. Door snel en juist te handelen, kan ergere schade aan het oog worden voorkomen." Is het oog niet meer intact of is de pupil vervormd, dan is het belangrijk dat er niet op gedrukt wordt. ,,Daar zou je het oog slechter mee kunnen maken".