'Webcampedo' Aydin C. hoort strafeis

C. kan naast in Nederland ook nog in Canada berecht worden. De zaak van Amanda Todd komt vandaag niet aan de orde in Amsterdam. De Canadezen hebben om zijn uitlevering gevraagd in de zaak rondom Amanda Todd. De slachtoffers van C. zijn naast in Canada en Nederland ook te vinden in Noorwegen en de Verenigde Staten.



Carol Todd, de moeder van Amanda, was deze week aanwezig bij de rechtszaak tegen C.. Ze zag een zwijgende verdachte die tegen vrienden de schijn ophield dat ‘seksuele verlangens moeten worden omgezet in creativiteit, zoals gitaarspelen’. Todd was opmerkelijk rustig over de zaak. ,,Ik voel geen woede, ik kan roepen dat hij levenslang de cel in moet of dat z'n penis eraf moet, maar dat lost niks op.''