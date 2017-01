Websites politieke partijen eenvoudig te hacken

,,PvdA, PVV, VVD, CDA en D66 hebben bijvoorbeeld al meer dan een jaar bepaalde beveiligingsupdates niet geïnstalleerd op hun partijwebsites, wat die kwetsbaarder maakt voor hackers", aldus Ruwhof. Hij denkt dat het voor hackers of veiligheidsdiensten mogelijk is om inloggegevens van leden te onderscheppen of valse informatie te publiceren in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart.



Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor hun digitale veiligheid. Twee weken geleden bleek al dat er ook op sociale media nog wel wat te verbeteren valt. RTL Nieuws hackte toen het twitteraccount van SGP-voorman Kees van der Staaij. Daarop besloot de Kamer per direct een antihackteam in de arm te nemen.