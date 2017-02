Weer grote drugsvondst in Zeeland

Sneeuwvrij dak leidt naar hennepkwekerij

18:26 Politiemensen hebben in de Noord-Brabantse plaats Katwijk (gemeente Cuijk) een hennepkwekerij ontdekt. Ze werden bij hun speurwerk geholpen door het winterse weer: het dak van de woning was het enige in de buurt waar zaterdagmiddag geen sneeuw op lag.