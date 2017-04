Weer meer mensen met een soa in Nederland

Column 'God, wat mis ik Wil­lem-Alexan­der'

10 april U bent er zich waarschijnlijk niet van bewust: maar we hebben in dit land al een week of drie geen regering meer. Ergens in Den Haag wordt nu gewerkt aan een nieuw kabinet. Maar het gaat zo lauw-loenen dat je je afvraagt of iemand daar daadwerkelijk bezig is IETS te boetseren?