Weer uitstel vervolging Ebru Umar voor beledigende tweet

'Maseratiman' veroordeeld tot ruim 3 jaar cel

15:44 Voormalig Rochdale-topman Hubert Möllenkamp is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en drie maanden. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde hem voor onder meer het ontvangen van steekpenningen, witwassen en meineed.