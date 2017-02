Weg met die vingers in de lucht

Wie: Simone van Dijk, adjunct directeur



School: Marnixschool in Kampen



Wat: vragenblokjes



De tijd van u-vraagt-wij-draaien is voorbij op de Marnixschool in Kampen. Als de leerlingen een vraag hebben over een opdracht waaraan ze werken, moeten ze hun 'vragenblok' met het vraagteken naar boven op hun tafel zetten. De juf of meester komt dan langs om te helpen. ,,Zo leren kinderen omgaan met uitgestelde aandacht", zegt adjunct schooldirecteur Simone van Dijk (43) uit Kampen.



Er zijn meer voordelen. Omdat het antwoord op de vraag niet meteen komt, kunnen de leerlingen vast verder werken aan opdrachten die ze wel snappen en soms valt het kwartje dan alsnog. Ze mogen ook een klasgenoot om hulp vragen. Het is verder fijn voor de leerkrachten. ,,Zij kunnen zich eerst bezighouden met leerlingen die extra aandacht nodig hebben en vragen beantwoorden als ze daarmee klaar zijn."



Het effect? ,,Sinds we het vragenblok hebben ingezet, merken we dat het rustiger is in de klas en dat er minder vragen zijn."



Lees hieronder verder