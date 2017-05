Weglooptiener Maggie (16) zit nog steeds vast, justitie zoekt oplossing

De 16-jarige Amerikaanse tiener Maggie Lee zit nog steeds vast op het politiebureau. Justitie bekijkt – onder meer met de Raad voor de Kinderbescherming – hoe het verder moet. Tiener Maggie ontvluchtte een maand geleden Tennessee, leek vermist te zijn, werd gevonden in Zwolle maar wil níet terug naar Amerika. Ondanks het feit dat haar moeder in Nederland is om haar op te halen.

,,Het is voor ons ook een tamelijk unieke casus", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Maggie Lee (16) ontvluchtte 1 april Tennessee en reisde op het paspoort van haar zusje (omdat haar eigen paspoort al eens was ingenomen) naar Nederland. In ons land verbleef ze vrijwillig bij meerdere vrienden die ze via internet leerde kennen.

Haar moeder Sabrina kwam 27 april naar Nederland om de 'vermiste' Maggie te zoeken. Ze werd aangetroffen in een trein in Zwolle, maar wil niet mee terug. Waarom ze zo halsstarrig weigert, is onduidelijk. Maggie is echter gearresteerd wegens identiteitsdiefstal, omdat ze op het paspoort van haar zusje reisde.

Vervolging

Het meisje heeft inmiddels een advocaat die, na overleg met Maggie zelf, geen commentaar wil geven. Het Openbaar Ministerie zoekt nu een oplossing voor twee vragen: wordt Maggie vervolgd wegens diefstal in Nederland of Amerika? En wordt ze officieel het land uitgezet of gaat ze toch 'vrijwillig' met haar moeder mee?