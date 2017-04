Wegpiraten alsnog gepakt dankzij dashcams

Volledig scherm Verkeersofficier Achilles Damen © AD Als de politie asociale automobilisten niet op heterdaad betrapt, kunnen de Blik op de Weg-achtige beelden alsnog leiden tot een straf. Zo moest afgelopen weekeinde een vrouw haar rijbewijs inleveren nadat ze een paar dagen eerder een levensgevaarlijke inhaalmanoeuvre uithaalde op de N48 tussen het Drentse Hoogeveen en Ommen. Op camerabeelden van Be Nieboer uit Oude Pekela is te zien hoe deze vrouw in een donkere Mercedes een vrachtwagen inhaalt en bijna frontaal op zijn auto botst.

De vrouw is niet de eerste die dankzij de beelden kon worden achterhaald en bestraft. Het OM maakt er steeds vaker dankbaar gebruik van, zegt verkeersofficier Achilles Damen. Precieze cijfers heeft hij nog niet, maar er is onmiskenbaar een stijgende lijn. ,,Zeker bij verkeersovertredingen waarbij de filmers geen enkele rol spelen, maar slechts registreren wat er gebeurt, is dat heel bruikbaar bewijs.’’

Voorwaarde is wel dat de filmer zelf de originele beelden afstaat en een verklaring aflegt. ,,Anders moeten we er beducht op zijn dat beelden gemanipuleerd zouden kunnen zijn.’’ Ingewikkelder zijn ook de zaken waarbij de filmers zelf een rol spelen in de vastgelegde verkeerssituatie. ,,Dan kan er al snel discussie ontstaan wie wat heeft veroorzaakt.’’

Quote We zien soms dat de filmer ook op jacht is geweest naar een overtreder. Dat is iets wat we absoluut niet willen Achilles Damen

De camera’s in de auto zijn bezig met een enorme opmars. Een aantal jaar geleden was het nog vooral een leuke gadget, maar inmiddels hebben volgens het Verbond van Verzekeraars zo’n kwart miljoen Nederlanders het apparaatje in de auto. En dat worden er de komende jaren alleen maar meer, zo is de verwachting. Sommige autofabrikanten bouwen ze al standaard in en de HEMA geeft de apparaatjes sinds deze maand zelfs gratis weg als klanten een autoverzekering afsluiten. Ze zijn dan vooral bedoeld om duidelijkheid te scheppen bij een verkeersongeval.

Eigen rechter

Verkeersofficier Damen juicht die ontwikkeling toe, zolang mensen geen eigen rechter gaan spelen. ,,We zien soms dat de filmer ook op jacht is geweest naar iemand die een overtreding heeft gemaakt. Dat is iets wat we absoluut niet willen.’’

Toch hebben sommige agenten openlijk hun bedenkingen bij de oprukkende dashcams. Iedereen kan hierdoor immers verkeersagentje spelen. Is het niet veel nuttiger om wegpiraten gewoon zelf aan de kant zetten, vraagt politieagent en woordvoerder Frans Zuiderhoek zich dit weekeinde af in een column op internet. Damen is het daar helemaal mee eens. ,,Maar de realiteit is dat we niet genoeg agenten langs de weg hebben om alle verkeersovertreders staande te houden. Dan ben ik blij met al die ogen en oren die er ook rond rijden.’’

Volledig scherm Het filmen van een wegpiraat. © Still

Fries filmde wegpiraat: ‘Ze was niet eens onder de indruk’

Nieboer uit het Friese Oude Pekela is koerier en had een bestelling afgeleverd in Ommen toen hij op de terugweg de zwarte Mercedes van de vrouw nog maar net kon ontwijken. Op het filmpje dat hij op zijn facebookpagina plaatste is te zien hoe de vrouw afgelopen maandag een vrachtwagen inhaalt en op zijn weghelft terecht komt. De auto voor hem kan de vrouw nog maar net ontwijken door half in de berm te sturen. Ook Nieboer raakt de vrouw net niet. ,,Dit had zo vreselijk mis kunnen gaan met die vrachtwagen en vier personenauto’s. Dan had ik op een heel andere manier het nieuws gehaald.’’