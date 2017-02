'Welgesteld kind krijgt vaker dyslexieverklaring'

Kinderen van welgestelde ouders krijgen veel vaker een dyslexieverklaring dan leerlingen van scholen in achterstandswijken of zwarte scholen, constateert de PO-Raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs. Cijfers heeft de raad niet, maar 'we weten dat scholen in het Gooi veel meer dyslexieverklaringen hebben', zegt woordvoerder Ad Veen.

Quote De on­der­zoeks­prak­tijk die de diagnose stelt, doet ook de begeleiding van het kind. Dan is dyslexie dus een markt Ad Veen

Naar het waarom van die verschillen is het gissen. Het ministerie van Onderwijs laat het onderzoeken. Mogelijk weten ouders in achterstandswijken niet goed dat ze hun kind op dyslexie kunnen laten testen of speelt geld een rol, suggereert Veen. ,,Mensen die het kunnen betalen, doen het." De kosten voor een dyslexietest kunnen oplopen tot 1.000 euro.

,,De reden dat veel ouders een dyslexieverklaring willen, is dat hun kind in het voortgezet onderwijs dan meer tijd krijgt voor het maken van een toets. Zo kun je extra tijd en bijles kopen", weet de woordvoerder. ,,Dat moet veranderen. Waarom kan een VO-school het kind niet meer tijd voor een toets geven en is er per se een dyslexieverklaring nodig?"

Vergissing

De PO-Raad doelt niet op kinderen die écht aan dyslexie lijden. De raad twijfelt niet over het bestaan van dyslexie, zoals hoogleraar Anna Bosman van de Radboud Universiteit gisteren in deze krant deed. ,,Dat is een pijnlijke vergissing. Een dergelijk statement vinden wij zeer schadelijk voor kinderen die het echt betreft." Naar schatting betreft dat 3 tot 5 procent van de leerlingen.

Het aantal dyslexieverklaringen ligt alleen veel hoger en dat betekent dat er ook leerlingen zo'n verklaring krijgen zonder dat ze dyslexie hebben. Onder 11-jarigen heeft 11 procent van de kinderen inmiddels een dyslexieverklaring. ,,Er is vaak een perverse prikkel: de onderzoekspraktijk die de diagnose stelt, doet ook de behandeling of begeleiding van het kind. Dan is dyslexie dus een markt."

Hoogleraar Bosman pleit voor beter taalonderwijs. Zij denkt dat de toename van het aantal dyslexiediagnoses ontstaat doordat kinderen niet meer goed leren spellen op school.

Computer

De PO-Raad vindt ook dat het taal- en leesonderwijs beter kan. ,,Ict in het onderwijs kan daarbij helpen", zegt woordvoerder Veen. De raad pleit al langer voor meer onderwijs via de computer, maar zegt dat daarvoor nu niet genoeg geld is. In het bestaande onderwijs wordt 'nog niet echt actie ondernomen' om het taalonderwijs te verbeteren.