Werkstraf en psychische behandeling geëist voor doodsbedreiging Rutte

Jorge Zorreguieta, de man die er niet mocht zijn

12:06 Het is nu bijna onvoorstelbaar, maar de prille relatie tussen Willem-Alexander en Máxima zette in 2001 de toekomst van de Nederlandse monarchie op het spel. Het Argentijnse meisje dat de toenmalige kroonprins leerde kennen, bleek een vader te hebben die staatssecretaris was in een verkeerd regime. De mogelijke aanwezigheid van vader Jorge Zorreguieta op de bruiloft stortte het land bijna in een koninklijke crisis.