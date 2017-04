Wetenschapper Guus in lijst invloedrijkste mensen ter wereld

Bijna een miljoen boetes voor buitenlandse automobilisten

18:06 Buitenlandse automobilisten hebben vorig jaar veel vaker een boete gekregen dan in het jaar ervoor. In 2016 zijn ruim 975.000 verkeersboetes verstuurd naar buitenlandse overtreders op Nederlandse wegen, tegen ruim 748.000 in 2015. Een toename van ongeveer 30 procent.