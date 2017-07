WHO waarschuwt: Ongeneeslijke vorm van gonorroe in aantocht

Een ongeneeslijke vorm van de seksueel overdraagbare ziekte gonorroe, ook wel druiper genoemd, is zich aan het verspreiden. Daarvoor waarschuwt de World Health Organisation (WHO) vandaag. Huidige antibiotica zijn niet meer in staat de soa te genezen.

Wie met een druiper bij de dokter komt, krijgt onmiddellijk antibiotica voorgeschreven. Uit onderzoek van de WHO blijkt nu dat er vormen van de ziekte in omloop zijn die niet reageren op het medicijn. ,,De bacterie die gonorroe veroorzaakt, is erg slim. Elke keer dat we een nieuwe soort antibiotica vinden om de infectie te behandelen, ontwikkelt de bacterie zich zo dat hij ertegen bestand raakt", aldus WHO-onderzoeker Teodora Wi.

Gonorroe kan verstrekkende gevolgen hebben. Zo kunnen mensen die besmet zijn met de bacterie onvruchtbaar raken en kan de ziekte bij zwangere vrouwen miskramen veroorzaken. Symptomen zijn onder andere groengele afscheiding met bloed en hevige pijn bij het plassen. Het aantal mensen dat een druiper oploopt, is al jaren aan het toenemen. Tegenwoordig zijn er wereldwijd jaarlijks zo'n 78 miljoen diagnoses. De verspreiding van de ziekte is volgens de WHO onder andere het gevolg van de afname van het gebruik van condooms en de toename van het aantal mensen dat verre reizen maakt. Veel mensen lopen de bacterie namelijk in het buitenland op. In Nederland kregen volgens het RIVM afgelopen jaar 6.000 mensen de diagnose gonorroe. Dat zijn er zo'n 800 meer dan in 2015.

Quote Gonorroe is een slimme bacterie die zich snel aanpast Teodora Wi van de WHO

Het is niet de eerste keer dat de WHO alarm slaat over de behandeling van gonorroe. In 2016 riep de organisatie artsen op voorzichtig om te gaan met het gebruik van antibiotica bij de behandeling. De organisatie zag toen al aankomen dat overmatig gebruik van antibiotica het proces waarbij de ziekte resistent wordt voor het medicijn versnelt.

Nieuwe medicijn

Een goed alternatief voor de huidige antibiotica is er nog niet. De ontwikkeling van nieuwe medicijnen wordt ernstig belemmerd door het snelle aanpassingsmechanisme van de bacterie. ,,We hopen dit jaar in elk geval één nieuwe vorm van antibiotica te introduceren", aldus de onderzoeker van de WHO.