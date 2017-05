Wierd Duk peilt de stemming: ‘Je gaat nadenken over wat je schrijft’

In Hilversum werd een Festival van het Vrije Woord gehouden. In de ruimtes van het Instituut voor Beeld en Geluid op het Mediapark kwamen journalisten, programmamakers en belangstellenden samen om er te praten over, wel, het vrije woord. Dat staat onder druk. Wereldwijd. Kijk naar Turkije, onze Navo-partner, waar journalisten massaal achter de tralies verdwijnen. Of Noord-Korea en Turkmenistan, waar dictators strijden om de discutabele eer het meest repressieve regime voor journalisten te hebben gevestigd. Zelfs de president van de grootste democratie, de Verenigde Staten, is in oorlog met de pers. Volgens Free Press Unlimited is er een ‘sluipende oorlog tegen de journalistiek gaande in de wereld’.

Mij ging het om de situatie in Nederland. Mede omdat ik meewerkte aan een onderzoek door de Leidse criminologe Marjolein Odekerken. Zij onderzocht geweld tegen en bedreigingen van Nederlandse journalisten. Professor Alex Brenninkmeijer, voormalig nationaal ombudsman, presenteerde de bevindingen. De belangrijkste: 61% van de 638 ondervraagde journalisten heeft te maken met bedreigingen. De ernst ervan neem toe.

Quote Bijna dagelijks word ik op social media door een hyperactieve club extreem-linkse activisten een ‘fascist’ genoemd De vraag dringt zich dan op: wat is een bedreiging? Toen Odekerken mij ondervroeg kon ik putten uit een inmiddels rijk scala aan intimidaties en dreigementen. Bijna dagelijks word ik op social media door een hyperactieve club extreem-linkse activisten een ‘fascist’ genoemd. Met grote ijver pluizen ze mijn stukken uit, op zoek naar hen onwelgevallige zinsnedes en zelfs woorden. Vervolgens eist een enkeling mijn ontslag.



Bedreigend is dit niet. Intimiderend is het soms – als ook lokale SP-politici en FNV-bestuurders zich mengen in dit agressieve koor en de stroom van scheldwoorden wel heel erg aanzwelt. Maar die dagelijkse bak verbale drek is vooral wat het is: vervelend.

Dus was ik benieuwd te horen van Odekerken en Brenninkmeijer - plus een panel van bedreigde journalisten - hoe de beroepsgroep in het algemeen reageert. Wat blijkt: voor 38% zijn fysieke bedreigingen reden geweest om een lopend onderzoek af te breken. Dat is nogal wat in een land dat steevast figureert in de top-5 van de persvrijheidslijstjes.

Heeft aangifte doen zin? Ja, is de ervaring van Marcel Gelauff, hoofdredacteur van de NOS. Hij deed aangifte tegen een berucht lasteraar, die tot tien maanden werd veroordeeld wegens smaad. Andere journalisten hebben slechtere ervaringen. De aangiftes van Chris Klomp, die ondermeer voor deze krant schrijft, verdwenen in een la. Het is lastig een zaak rond te krijgen, erkent Bert Nieuwenhuizen, hoofdofficier van justitie in Den Haag. Hij noemt het voorbeeld van een verdachte die het dochtertje thuisbracht van iemand met wie hij een conflict had. ,Hij zei: ‘Ik zag haar alleen op straat lopen. Dat leek me niet veilig, dus besloot ik haar naar huis te brengen.’ Zoiets is natuurlijk enorm bedreigend. We hebben vervolgd, maar dat is niet gelukt. De rechter kan niet in de hersenpan van die man kijken.”

Onderzoeksjournaliste Sanne Terlingen beschrijft hoe ze via juridische procedures wordt achtervolgd en op kosten gejaagd. ,,De eerste ronde van een kort geding kost al dertigduizend euro en je krijgt maar een paar duizend daarvan terug als je wint.” Zij wordt (financieel) gesteund door haar opdrachtgevers, maar dit geldt lang niet voor alle journalisten - van wie er steeds meer als freelancer werken. Wat ze ook merkt: haar critici gaan achter haar bronnen aan. ,,Dat vind ik eigenlijk nog erger.”

Landverrader

Al voor deze paneldiscussie waren tegenstanders van Mehmet Cerit er door Turkse media op gewezen dat hij zou spreken. Cerit staat bekend als een ‘Gülenist’, wat hem op grote problemen is komen te staan. ,,Alleen al mijn optreden hier wordt door Turkse media aangevoerd als bewijs dat ik een ‘landverrader’ ben. En dat wordt door Turkse Nederlanders opgepikt.” Hij maakt zich zorgen over het lot van zijn ouders in Turkije. ,,Uiteindelijk ga je nadenken over wat je schijft omdat je de consequenties ervan moet durven incasseren.”

Dat is de essentie: hoeveel bedreigingen en intimidaties kunnen journalisten aan? 74 procent van de ondervraagden meent dat journalisten als gevolg van bedreigingen terughoudender te werk gaan. Heikele thema’s worden door een aantal liefst niet behandeld en als ‘onveilig’ bekend staande locaties worden gemeden. Op dossiers als Rusland, Oekraïne, zwarte piet en Israël wordt ronduit ‘zelfcensuur’ toegepast.