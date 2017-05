Wierd Duk peilt de stemming: 'Klaver mag best realistischer'

,,Ik hoop dat ze alsnog aanschuiven” zegt Ron Tichelaar (71) uit Leersum. Zijn vrouw Christine en hij zijn al jaren lid van GroenLinks. Tot hun vreugde zagen ze hoe Jesse Klaver na de verkiezingswinst werd betrokken bij de formatiebesprekingen. Toen de GroenLinks-leider afhaakte, stuurden de Tichelaars een ingezonden brief naar het dagblad Trouw. Hun oproep luidde: ‘Veroordeel ons niet tot een eeuwige oppositiepartij!’ Tichelaar nu: ,,In deze tijd, waarin het milieu zo kwetsbaar is, vind ik dat we mee moeten doen in een regering. Daarom zeg ik: denk er nog eens over na.”

Volgens Tichelaar zou GroenLinks concessies kunnen doen op het heikele migratiedossier. Ook ‘gewone’ GroenLinks-kiezers, zoals hij, maken zich immers zorgen over de stroom van illegale immigranten. ,,Klaver mag daar best wat realistischer in zijn.”

Er zijn meer GroenLinks-stemmers, die een afweging maken tussen milieu en migratie en voorrang geven aan duurzaamheid. Volgens Hidde Bouwmeester (23), student uit Warmenhuizen, heeft GroenLinks een ‘unieke kans’ op regeringsdeelname. ,,Over vier jaar heb je niet de bonus van al die PvdA-kiezers die op je stemmen. En het milieu kan niet wachten.”

Partijbelang

Hidde zag tijdens snorkelvakanties in Thailand en Maleisië de afgelopen tien jaar in welk tempo het koraalrif afsterft. ,,Daardoor ben ik me bewust geworden dat er écht iets moet gebeuren.” GroenLinks moet, volgens Bouwmeester, ‘aan het wereldbelang denken en minder aan het partijbelang’. ,,Stel dat er niets gebeurt tegen klimaatverandering. Dan breken in Afrika burgeroorlogen uit om water en voedsel en riskeren we een stroom van klimaatvluchtelingen naar het Westen. De vraag is of we daar wel mee om kunnen gaan.”

Op een terras op het Plein in Den Haag, op een steenworp afstand van de Tweede Kamer, filosofeert Isabel Bos (22) over de mogelijkheden van GroenLinks. Bos studeert politicologie en is actief in de jongerenafdeling van de partij, die onder Jesse Klaver uitgroeide tot een heuse beweging. ,,We willen een volkspartij worden en zijn op de goede weg,” zegt ze. ,,De insteek van de campagne was: regeringsdeelname. Dat is het uiteindelijke doel. Maar we blijven wel bij onze principes. Kijk wat er met de PvdA is gebeurd. Dan zit ik liever in de oppositie. Daarin kunnen we met een grote fractie ook het een en ander bereiken.”

Bos kijkt naar de toekomst. Ze ziet Klaver nog wel premier worden, ooit. ,,Als we zo blijven groeien en de meetups goed blijven gaan, is het mogelijk. Doordat we onze ‘linkse’ inhoud meer zijn gaan benadrukken en de burgers hebben opgezocht, zijn we minder elitair geworden. GroenLinks is nu echt een grassroots-beweging. In onze afdeling is zelfs een meisje van 14 lid geworden.”

Concessies

Mark Rutte prees Jesse Klaver op het laatste VVD-congres. ,,Ik ben onder de indruk van hem,” zei Rutte. ,,Nederland is beter af omdat mensen als Jesse Klaver voor de politiek kiezen.” Het lijkt een poging om nog een poging te wagen een kabinet met GroenLinks tot stand te brengen. Voor Alexander Palliser (27), systems engineer uit Den Haag en provinciaal actief voor GroenLinks, zijn nieuwe gesprekken met VVD, CDA en D66 ‘zeker het proberen waard. Al acht ik de kans op succes klein’. Palliser wil graag. ,,Concessies moet je altijd doen,” erkent hij. ,,Kies daarom je belangrijkste thema: focus daarop en geef toe op andere onderdelen.” Ook voor hem is klimaatverandering veruit het belangrijkste probleem. ,,Dat raakt alle Nederlanders, datzelfde geldt minder voor immigratie.”

Deze GroenLinksers willen zich niet vastbijten in symbolisch idealisme, maar zijn bereid om vuile handen te maken. Palliser is het eens met Ron en Christine Tichelaar: ,,Een meerderheid van de kiezers wil een streng immigratiebeleid. Dan zou ik zeggen: laat dat thema rusten, ga voor de energietransitie en probeer overal in coalities te komen. Niet alleen landelijk, maar ook op provinciaal en gemeentelijk niveau.”

De Tichelaars kregen van de partij een reactie op hun ingezonden brief, met uitleg waarom de onderhandelingen stuk liepen. Ron Tichelaar: ,,Ik ken de ins en outs niet en kan die afwegingen niet maken. Maar toch zeg ik: trap niet in de val van 2010, toen we te snel ‘nee’ zeiden tegen een coalitie.”