Wierd Duk peilt de stemming: 'Komt het door mijn hoofddoek?'

Sarah Yacoubi (24) is in de vier jaar dat ze nu een hoofddoek draagt nooit agressief bejegend. Ze werd niet uitgescholden, niet bespuugd - zoals andere moslima's wel overkwam - noch nageroepen. ,,In mijn omgeving ken ik ook geen gevallen van islamofobie", vertelt de ergotherapeute uit Den Haag. Heeft zij het gevoel gediscrimineerd te worden? ,,Soms heb je met iemand geen click. Dan denk ik: zal het komen doordat ik een hoofddoek draag? Of omdat ik Marokkaans ben? Maar dat is nooit te bewijzen.''

Quote Die aanslagen worden uiteindelijk uit naam van mijn religie gepleegd Sarah Yacoubi Ze hoort wel verhalen. ,,Over belastering van moslima's en van geweld. Natuurlijk maakt me dat bang en denk ik: zal mij dat ook overkomen?" Maar als ze met het openbaar vervoer reist, overheerst een andere angst: die voor een aanslag. ,,Als ik in een volle trein zit, heb ik dat wel, ja. Andere mensen hebben die angst ook. Daarom kan ik die afkeer van de islam van sommige niet-gelovigen ook wel begrijpen. Die aanslagen worden uiteindelijk uit naam van mijn religie gepleegd."

Hoe gaat zij om met die spanningen? ,,Door met iedereen die mij aanspreekt het gesprek aan te gaan. Als mensen mij vragen waarom ik een hoofddoek draag, leg ik dat uit."

Geen slachtoffer

Het interessante aan Sarahs verhaal: ogenschijnlijk is zij geen slachtoffer van islamofobie, maar tegelijkertijd is zij zich bewust van een toenemend maatschappelijk wantrouwen jegens moslims. En ze probeert daarop te anticiperen: ,,Het gaat erom hoe je met die dreiging omgaat. Ik laat mijn dagelijks functioneren er niet door beïnvloeden."

Die dreiging bestaat, behalve uit verhalen 'van horen zeggen', ook uit mediaberichten. Zoals die over de - knullig uitgevoerde - aanslag met molotovcocktails op een moskee in Enschede, vorig jaar, waarvoor de daders vier jaar cel kregen. Het ging volgens de rechter over 'terreur' uit extreemrechtse hoek.

Dit soort incidenten legt dr. Ineke van der Valk vast. Zij werkt als gastonderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) en stelt de Monitor Moslim Discriminatie op, die onlangs voor de derde keer verscheen. Van der Valk is observator én speler in het gepolariseerde debat over de islam in Nederland. Zo onderzocht zij dit keer tot in detail de reacties op de 'populistische' websites GeenStijl en PowNed op hun beeldvorming over moslims. Die waren voor een groot deel negatief.

Beschimpingen

Volledig scherm © Martin Sharrott 2009 Van der Valk werd zelf ook aangevallen: zij werd op GeenStijl een 'subsidieslurpende UvA-haatheks' genoemd, die doet aan 'islamofascistisch liegen'. Dat soort beschimpingen kwetsen haar, geeft de sociaal wetenschapper toe, want 'woorden zijn ook daden'.



Het aantal daden van agressie tegen moskeeën, 72 in 2016, nam toe. Het aantal meldingen van discriminatie van moslims verdubbelde. Volgens Kamerlid Theo Hiddema van het Forum voor Democratie zijn veel van die meldingen onderdeel van het 'aangiftecircus': zinloos in zijn ogen. Maar Van der Valk wijst erop dat 'dit de eerste keer is dat brandstichting heeft geleid tot een veroordeling voor terreur'. Zij ziet haar inspanningen als een poging om de rechtsstaat te beschermen. En ja, die geldt ook voor gewelddadige salafisten en Turkse Nederlanders die zich 'soldaat van Erdogan' noemen. ,,Hoewel ik daar ook met kromme tenen kennis van neem."

Wereldbeelden

Quote Het is mij een raadsel waarom kritiek op de islam meteen als islamofobie wordt weggezet Menno de Bruyne, SGP-woordvoerder Opmerkelijk hoe wereldbeelden kunnen verschillen. Van der Valk beschouwt het recente islammanifest van de SGP, waarin onder meer wordt gepleit voor een 'groeirem' op de immigratie van moslims, als 'strijdig met de beginselen van de rechtsstaat'. Bij de SGP vinden ze zo'n reactie 'struisvogelgedrag'. ,,Waarom zouden wij de schaduwkanten van de islam niet mogen benoemen?" zegt woordvoerder Menno de Bruyne. ,,Het is mij een raadsel waarom kritiek op de islam meteen als islamofobie wordt weggezet."

Steeds vaker wordt Ineke van der Valk met dit soort principiële vragen geconfronteerd. ,,Ik denk dat het tegengeluid inderdaad steeds dominanter wordt. Ik kan het me wel voorstellen na 9/11, de moord op Theo van Gogh en de terreuraanslagen van de afgelopen tijd. Die gebeurtenissen ondermijnen ook het draagvlak voor mijn onderzoek."

De hieruit volgende polarisering leidt tot de opkomst van een fenomeen als de partij Denk. Van der Valk: ,,Heel jammer dat moslims hun toevlucht zoeken tot zo'n aparte minderhedenpartij, die de tweedeling accentueert.''

Ook Sarah Yacoubi ziet het steeds vaker: moslims die zich terugtrekken. ,,Ze zonderen zich af in hun eigen, veilige wereld. Hebben geen zin in al die vragen.''