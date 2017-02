Wierd Duk peilt de stemming: Moe van politici die veel beloven

Joop van Kooten (64) is teleurgesteld in de PvdA. ,,Wat heb ik een spijt van die stem. Samsom, Asscher en Kleinsma hebben hun ziel verkocht om te regeren. Nooit meer PvdA.'' Van Kooten denkt nu na over GeenPeil, het Forum voor Democratie ('Al was het maar wegens Theo Hiddema') of de Partij voor de Dieren ('Vanwege Ewald Engelen').



Deze analyses zijn niet uitzonderlijk. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 70 procent van de stemgerechtigden twijfelt: tussen twee, drie of zelfs vier partijen. Rein Steenbergen zweeft momenteel tussen SGP, VVD en GroenLinks. Hij vat zijn overwegingen samen: ,,Ik vind dat we veel scherper moeten worden op het klimaatvraagstuk. Als christen denk ik dat de christelijke partijen de juiste keuzes maken, maar over het klimaat zijn andere partijen duidelijker.''



Bevoorrecht

In haar woonkamer in Oeffelt praat Gerda de Jong over haar leven. Ze mag dan zelf zeggen dat ze bevoorrecht is, ze heeft ook het nodige meegemaakt. Een scheiding na 26 jaar, een nieuwe partner die plotseling overleed. ,,Maar ik ben niet bij de pakken neer gaan zitten,'' zegt ze. Drie jaar geleden is ze gestopt met werken. Ze doet vrijwilligerswerk - ze brengt bezoeken aan een verzorgingshuis - en ze heeft een 'uit de hand gelopen' hobby: het opknappen van woonaccessoires, die ze via internet verkoopt. Het appartement staat er vol mee.