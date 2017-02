Wierd peilt de stemming: Stiefkind van de samenleving

'Ik voel me opgesloten in deze hel." Peter Staal (35) zit op bed in de jongenskamer waar hij grotendeels zijn leven doorbrengt. Kleikleurige muren, donkerblauw geschilderd plafond, stof op de vensterbank. Peter stuurde mij een lange email: een noodkreet vanuit deze vervuilde woning in een twaalf hoog flatgebouw in Rijswijk. Staal deelt de flat met zijn zwakbegaafde, 71-jarige moeder, die ook psychische problemen heeft. Zij zit - zwijgend en soms huilend - aan de eettafel in de woonkamer. Vuilniszakken doen dienst als tafelkleed, gebruikte koffiefilters in een vergiet, stapels vieze borden, behang komt van de muur. Soms verdwijnt de grijze, bejaarde vrouw naar buiten: blootsvoets en zonder aankondiging. Staal - kort geknipt haar, bril, open gezicht - noemt zijn moeder 'mijn huisgenoot'. ,,Ze mompelt in zichzelf, ziet eruit als een zwerver en stinkt naar pis", schreef hij. De vrouw heeft geen ritme meer. ,,Ze slaapt niet in bed, maar valt op haar stoel in slaap. Na een paar uur wordt ze wakker en gaat scharrelen."

Aansluiting

Peter, in blauw overhemd en kaki broek, is permanent mantelzorger 'sinds ik afgelopen december de illusie opgaf een IT-bedrijf te hebben'. Nu leeft hij van de bijstand. Zijn eveneens zwakbegaafde vader overleed twintig jaar geleden. Staal is licht autistisch, maar zijn verstand is scherp. Hij wil dat zijn verhaal bekend wordt, 'want ik heb niets meer te verliezen'. Peter zegt een lans te willen breken voor andere vertegenwoordigers van de onderklasse. ,,Ik ben verankerd in armoede, niet ver af van dakloosheid. Lager dan mij zul je niet snel uitkomen. Maar ik heb veel gelezen en kan me goed uitdrukken." Door zijn autisme, in combinatie met zijn gedepriveerde milieu, kwam hij niet verder dan een vbo-opleiding. Hij schoolde zichzelf bij op internet en gaat veel naar lezingen. Daar, 'onder academici', merkt hij dat hij uit een heel andere wereld komt. ,,Ik hoor er niet bij, vind geen aansluiting."

Vies

Staal loopt bij de ggz, maar tot een interventie kwam het niet. Hij heeft regelmatig huilbuien 'omdat ik mij hyperbewust ben van de uitzichtloosheid van mijn situatie'.



Hij laat de woning zien. Vergeelde vitrages, versleten meubilair, dode planten en sporen van compulsief handelen: op een bijzettafel liggen nauwkeurig op elkaar gestapelde, opengeslagen tv-gidsen. Naast de bank staan plastic tasjes vol troep: Peters moeder is een 'hamsteraar'. ,,Ik maak niet meer schoon want binnen de kortste keren is het weer vies. We koken ook apart want haar pannen vind ik te smerig. We leven gescheiden in dezelfde woning." Of zijn moeder zich nog wel verschoont? ,,Ze wisselt van vieze kleren."



Zijn oma was tijdens de Hongerwinter zwanger van zijn moeder en een tweelingzus. Toen is de ellende begonnen, denkt Peter. ,,Ondervoeding, de stress van de bezetting. En ze werden te vroeg geboren. Daar liggen de wortels van al mijn problemen."



Zijn vader en moeder leerden elkaar op de sociale werkplaats kennen. ,,Mijn grootouders waren wel normaal. Die hadden mijn ouders moeten verbieden om kinderen te krijgen." Hij hoopt dat hij ooit begeleid kan gaan wonen. ,,Maar hoe het dan met mijn moeder moet? Misschien kunnen we die dag gelijktijdig uit deze woning vertrekken."