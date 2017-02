'Wij blijven hier'

Het is tien voor twee 's nachts, vlak voor kerst, als de telefoon van Tunahan Kuzu trilt op het nachtkastje. De lijsttrekker van DENK pakt zijn mobiel en leest in een nieuwsbericht dat Sylvana Simons zijn partij verlaat. Slapen lukt niet meer.

Had u geen signalen dat Simons ontevreden was?

,,Ik voelde me gepiepeld en verraden. Niet kwaad nee, maar het deed wel wat met me. Ik was aangedaan. We hadden afgesproken dat we elkaar zouden vasthouden in moeilijke tijden. Dat we het zouden zeggen als ons iets dwarszat. En dan lees je in de media dat ze allerlei dingen over ons zegt. Ze had zich de laatste weken voor haar vertrek ziek gemeld. Ik dacht dat ze niet lekker in haar vel zat vanwege de bedreigingen en dat we haar de ruimte moesten geven. Maar ze bleek dus bezig met haar eigen partij.''

Nu wilt u 30.000 euro schadevergoeding van haar.

,,We hebben een arbeidscontract met elkaar afgesloten. Ze was communicatiemedewerker bij ons, op kosten van de belastingbetaler. Dat contract heeft ze geschonden op een aantal onderdelen: de duur, het concurrentiebeding en de geheimhoudingsplicht. De advocaat is er nu mee bezig.''

Simons had het gevoel dat jullie haar onvoldoende bijstonden toen ze bedreigd werd, dat het jullie meer om de publiciteit ging.

,,Onzin. Wij hebben hemel en aarde bewogen om te zorgen dat zij als aspirant-Kamerlid dezelfde beveiliging kreeg als Kamerleden. Dat is uniek. We zorgden voor veilig woon-werkverkeer, een leaseauto. We hebben alles gedaan wat in onze macht ligt. Ik heb het gevoel dat ze dit gebruikt als excuus om te breken met ons. Maar ik ga geen onaardige dingen terugzeggen. Ze moet vooral doen wat ze zelf wil doen.''

Simons is een bekend gezicht. Is haar vertrek een aderlating voor de partij?

,,Na het afscheid van Sylvana Simons hebben 50 mensen hun lidmaatschap opgezegd en in dezelfde week hebben 250 nieuwe leden zich aangemeld. Het heeft dus weinig uitgemaakt. Iedereen is inwisselbaar. Het ideaal van DENK is groter dan de personen die het verwoorden.''

Quote Het ideaal van DENK is groter dan de personen die het verwoorden

Uit de EtnoBarometer blijkt dat jullie vooral aanhang hebben onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders.

,,Ik heb zeer genoten van die peiling. DENK scoort heel goed bij mensen met verschillende achtergronden. Gemeten over alle migrantengroepen samen zijn we de grootste, nog net voor de PvdA. En bij specifieke groepen, zoals Turkse Nederlanders, halen we wel 40 procent. Heerlijk. Ons verhaal komt bij de vier grootste migrantengroepen blijkbaar aan. Dit is een goed begin."

U zei altijd dat DENK álle Nederlanders wil aanspreken.

,,Dat doen we ook. Van onze 4.200 leden hebben er 700 à 800 een oer-Hollandse achtergrond."

Veel lezers van onze krant vonden het raar dat u zich als Nederlandse volksvertegenwoordiger liet fotograferen met een Turkse vlag.

,,Het is toch niet illegaal om met zo'n vlag gefotografeerd te worden? Ik ben Nederlander, maar ben ook trots op mijn Turkse achtergrond. Ik zou ook met trots poseren voor een Nederlandse vlag, natuurlijk. Ik heb vaak genoeg gezegd dat ik het jammer vind dat nationalisme nu wordt gekaapt door extreemrechts.''

Quote Ik ben Nederlander, maar ben ook trots op mijn Turkse achtergrond.

Hoe verklaart u dat Surinamers DENK niet zien zitten en meer sympathie voor de PVV hebben?

,,Dat is voor mij gissen. Tegen die mensen zou ik willen zeggen: ga niet mee in het mensbeeld van de PVV. Ooit waren het de Molukkers die in een hoek werden geduwd, toen een lange tijd de Marokkaanse Nederlanders en nu de Turkse Nederlanders. Besef dat jij de volgende kunt zijn die aan de beurt is. Het is de wisselbeker der schande, zoals de Rotterdamse cabaretier Yahia Yousfi zei, die ook bij jou terecht kan komen."

Bepaalde migrantengroepen zorgen toch voor problemen? Marokkanen zijn nog altijd oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers.

,,Die criminaliteit is juist hard aan het dalen, maar dat wordt niet opgemerkt. Onze norm wordt bepaald door wat we op tv zien en wat sommige partijen hier roepen. Neem een dorp als Volendam. Daar woont geen Marokkaanse Nederlander en toch is de PVV daar de grootste partij. Ik neem het de mensen die de laatste vijftien jaar islamofoob en xenofoob zijn geworden niet eens kwalijk dat ze zo zijn gaan denken. Maar ik spreek politici en media er wel op aan.''

Onderzoeker Aziz El Kaddouri noemt DENK de partij voor de 'boze bruine man', herkent u zich daarin?

,,Nee. We dichten mensen vaak eigenschappen toe op basis van uiterlijk. Als Alexander Pechtold tekeer gaat aan de interruptiemicrofoon, dan is hij 'assertief'. Zijn het mensen met een andere huidskleur, dan zijn ze boos. Natuurlijk ben ik wel eens boos, net als ieder mens, maar ik ben vooral teleurgesteld in de gevestigde politiek."

U zegt de verbinding te zoeken. Waar blijkt dat uit?

,,Wij benadrukken steeds onze gemeenschappelijke identiteit en gelijke rechten. Tegelijkertijd krijgen wij steeds het verwijt te polariseren. Maar als iemand polariseert, dan zijn het Wilders, Rutte en Asscher wel."

Quote Als iemand polariseert, dan zijn het Wilders, Rutte en Asscher wel

Uw partijgenoot Öztürk vergeleek Wilders met een tumor. Dat is toch ook polariseren?

,,Hij had het ook een griep kunnen noemen, maar dat haalt niet de kop van een krant. Wij stellen dingen aan de kaak. Kinderen van migranten krijgen een lager schooladvies, ze hebben veel meer moeite om een stage te vinden en zijn vaker werkloos. Tegelijkertijd lopen mensen aan tegen etnisch profileren door de politie - wat nu eindelijk wordt onderkend - en blijkt uit onderzoek dat migranten zwaarder worden gestraft."

Is er in uw 'inclusieve samenleving' ook ruimte voor de PVV-stemmer?

,,Tuurlijk. Al moeten we die er wel van overtuigen dat Wilders niet goed voor hem is."

Waarom hoeft niemand in Nederland van u te integreren?

,,Dat zeggen wij niet. Als een asielzoeker uit Syrië hiernaartoe komt, moet die zo snel mogelijk de taal leren. Maar wie hier is geboren of al jaren woont, die hoeft niet te integreren. Die moeten we accepteren."

Moeten we ook salafisten accepteren in ons land?

,,Ja. Maar dan moeten we salafisten wel goed definiëren. De meesten belijden hun religie in vrede, dat zegt de AIVD ook. Als mensen op basis van het salafisme komen tot gewelddadige acties, dan moeten we die aanpakken. Maar weet u, ik spreek veel salafisten. Er zijn er ook een paar in de Tweede Kamer langsgekomen, mannen met baarden en gewaden. Nou, die krijgen blikken toegeworpen. Maar dat geldt ook voor GroenLinksers met geitenwollen sokken. Het zijn evengoed Nederlanders."

Socioloog Ruud Koopmans zei in onze krant dat 11 procent van de Nederlandse moslims vindt dat het vanuit het geloof is toegestaan om geweld te gebruiken. Baart dat u zorgen?

,,Daar geloof ik helemaal niks van! Er leven in Nederland 1 miljoen moslims. Stel dat 11 procent zo zou denken, dan hebben we het over 110.000 mensen! Stel dat 1 procent daarvan in actie wil komen, dan zou het gaan om 10.000 mensen! Ik vind dat nogal wat. Ik zie ze niet om me heen, jullie wel? Ik neem Koopmans al een tijdje niet meer serieus. Dat is zo'n 'wetenschapper', zijn onderzoeksmethode is omstreden."

Koopmans' onderzoek is overal gefactcheckt. Het oordeel luidde: het klopt.

,,Ik herken dat niet. Ik vind het heel kwalijk dat Koopmans met zo'n onderzoek komt en zegt: we moeten oppassen met die moslims. We moeten niet doen alsof er duizenden mensen zijn die geweld willen gebruiken in Nederland. Maar ik bent echt geïnteresseerd. Ik wil héél graag de bulkcijfers uit Koopmans' onderzoek zien."

Quote We moeten niet doen alsof er duizenden mensen zijn die geweld willen gebruiken in Nederland

DENK voert volop campagne, zelfs in Tiel en Biddinghuizen. Zitten daar kiezers voor u?

,,Natuurlijk verwacht ik dat we in de Randstad beter gaan scoren, maar ik verzeker u dat we in geen enkele gemeente nul stemmen zullen halen. In 2018 doen we in twintig gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, daarna volgen de Provinciale Staten- en de Europese verkiezingen. We zijn pas begonnen."