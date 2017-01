‘Wij zijn voor Poetin, hier ga ik niet stemmen’

Asscher heeft het tempo er flink in. Hij beent met een bos rozen in zijn hand naar binnen bij een fietsenmaker, omringd door tientallen actieve PvdA-leden in rode jacks, cameraploegen en fotografen. ,,Wij zijn twee broers die hier elke dag werken”, stelt een man zich voor. Asscher: ,,Gaat het een beetje goed, met de buurt ook? Mooi. Ik geef je een bloem en dan lopen wij weer door. Zorg dat al je klanten gaan stemmen hè, op 15 maart! Belangrijk…” En weg is de PvdA-voorman weer.



Als Asscher net de zoveelste journalist te woord heeft gestaan, iets wat hem beter af lijkt te gaan dan het gesprekje in de winkel, duikt ineens een kleine man op. ,,Mijnheer luister, ik herken me niet meer in het beleid van de PvdA.” Hij staat er met uitdagende blik bij, met grote plastic tassen in zijn handen. De media springen er gelijk op en Asscher beseft razendsnel dat hij nu niet door kan lopen.



,,Hoe komt dat?”, vraagt hij. De man antwoordt: ,,U meet met twee latten de laatste tijd. Ik heb altijd gestemd op u, maar dit keer ga ik dat niet doen. Ik herken niks meer terug, het spijt me.” Asscher bedankt de man. ,,Dit was een heel negatieve reactie”, erkent de lijsttrekker even later. ,,Maar in het algemeen wensen mensen me succes. Ze weten dat we geen weglopers zijn en er staan in goede en slechte tijden. Velen beseffen überhaupt niet dat er al verkiezingen aankomen, laat staan wat ze zullen stemmen.”



PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken loopt ook mee in de rode stoet. Zij hoort verschillende geluiden bij dit soort acties. ,,Het hangt er heel erg vanaf hoe het met mensen gaat. Sommigen zijn positief over de toekomst, anderen zijn bezorgd over de zorg en over hun oude dag. Kortom: de gesprekken zijn serieus, maar de meeste mensen hebben een open houding.”