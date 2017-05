Wijwater van exorcist Frank As smelt de duivel weg

Uitwassen van occultisme en satanisme bezweert As met zijn crucifix, terwijl hij uit het Latijn vertaalde gebeden prevelt. ,,In het Nederlands kan ik er namelijk meer intonatie in leggen." Soms komt hij bij iemand op locatie, maar bij voorkeur vinden de sessies in zijn eigen kerk plaats. ,,Want daar voelt de boze geest zich niet thuis."



Doet As er niet beter aan om mensen die stemmen horen of geplaagd worden door slapeloosheid naar een psychiater door te verwijzen? ,,Het probleem is dat psychiaters wel van wanen spreken, maar om bezetenheid moeten lachen. Ik zou graag eens met een katholieke psychiater in contact willen komen."



As onderzoekt wel altijd of er echt van 'inwoning' sprake is. ,,Soms zijn er vage klachten. Dan geef ik opdrachten of vraag ik naar een naam. Begint iemand te schreeuwen, dan weet je dat er een boze geest in het spel is."