Wilders boos om VVD-poster in Oldenzaal die zijn hoofd bedekt

,,VVD Oldenzaal denkt: we plakken gewoon over de PVV heen...", schrijft Wilders in zijn tweet bij een foto van de posters. Op de foto is duidelijk te zien hoe de VVD-poster recht over het hoofd van Geert Wilders heen gaat. Het duurde niet lang voor de VVD reageerde. ,,We hebben ons netjes aan de afgesproken grenzen gehouden, Geert. Dat zou je toch moeten aanspreken", is het scherpe, dubbelzinnige antwoord.



De aanplakborden zijn in vlakken van een vaste grootte verdeeld, waar Wilders zich in dit geval niet aan lijkt te hebben gehouden. Toch is het opvallend dat de VVD koos voor het vlak direct ernaast, terwijl de rest van het bord nog leeg was.